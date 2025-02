Nikola Jokic régale et se régale avec son record de passes

Cette saison, quand Nikola Jokic distribue au moins 15 passes décisives, les Nuggets l’emportent à chaque fois (huit matches, huit victoires) et lors de la dernière occurrence, à Indiana, le Serbe a carrément réalisé son record en carrière, avec pas moins de 19 offrandes.

C’est énorme et c’est tout simplement le deuxième plus gros total de l’histoire de la NBA pour un pivot. D’après ESPN, seul Wilt Chamberlain, le 2 février 1968 face aux Pistons, avec 21 passes, avait fait mieux.

« C’est un incroyable joueur, un joueur complet qui n’a pas de faiblesse. Le plus remarquable, ce ne sont pas seulement les 19 passes, mais la satisfaction et la joie qu’éprouve Nikola Jokic à rendre ses coéquipiers meilleurs. Il est heureux de faire 19 passes », veut souligner Michael Malone.

Deuxième meilleur passeur de la NBA !

Les joueurs qui ont le plus profité des offrandes du triple MVP sont Aaron Gordon et Michael Porter Jr. (4 passes reçues chacun) et surtout Christian Braun (6), notamment en fin de rencontre.

« Quel luxe d’avoir un joueur comme ça, sur lequel on peut se reposer en fin de match, et de savoir que quelque chose de bien va se produire avec lui, encore et encore », poursuit et se réjouit le coach des Nuggets.

Nikola Jokic, deuxième meilleur passeur de la ligue cette saison derrière Trae Young, termine cette rencontre avec une grosse feuille de statistiques : 18 points, 19 passes, 9 rebonds et 3 interceptions. Contrairement aux Lakers récemment, les Pacers n’ont jamais trouvé le moyen de limiter son impact.

« Ce n’est pas le meilleur des défenseurs, mais c’est un des joueurs les plus intelligents de la ligue. Il a été excellent sur pick-and-roll », ne peut que constater Tyrese Haliburton.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 51 36 57.4 44.7 82.1 3.0 9.6 12.7 10.2 2.2 1.8 3.2 0.6 29.4 Total 726 32 55.9 36.0 82.6 2.7 8.2 10.9 7.1 2.7 1.3 2.9 0.7 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.