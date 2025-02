Nikola Jokic (19 passes !) s’amuse avec la défense des Pacers

Les Nuggets ne parviennent toujours pas à enchaîner 10 victoires de suite, mais ils ont cette capacité à vite rebondir. Battus à domicile par les Lakers, les partenaires de Nikola Jokic ont repris leur marche en avant en s’imposant assez facilement à Indiana.

En fait, les Nuggets ont mis la main sur la rencontre dès les premières possessions avec un Jokic chef d’orchestre. Après avoir été muselé par les Lakers, le MVP 2024 profite d’avoir de l’espace pour diriger le jeu à sa guise. Les passes sont parfaites et Aaron Gordon et Jamal Murray peuvent marquer facilement (17-8). Côté Pacers, la défense est naïve, et c’est au tour de Zeke Nnaji de se gaver des caviars de Jokic. Après douze minutes, Denver mène 36-28.

Côté Pacers, on ne fonctionne que par à-coups. Un 6-0 signé du duo Siakam-Haliburton permet de passer de -13 à -7, mais comme il n’y a pas de « stops » derrière, Jalen Pickett redonne de l’air aux Nuggets. C’est finalement Obi Toppin qui va poser le plus de problèmes aux Nuggets. D’abord, avec une jolie passe à la Jokic au coeur de la défense pour Myles Turner, puis avec un dunk sur contre-attaque. À la pause, les Pacers ont rattrapé une partie de leur retard (64-58).

Quel festival de Jokic !

Au retour des vestiaires, Jokic reprend sa distribution de caviar. C’est Michael Porter Jr. qui se régale, et Denver reprend 12 points d’avance (70-58). Les Nuggets restent à portée des Pacers, mais Jokic a l’art de démoraliser les partenaires d’Haliburton par ses passes de quarterback. Il les enchaîne, une à une, et ses coéquipiers finissent le boulot. Comme Gordon à 3-points (83-69) ou Zeke Nnaji près du cercle (89-77). Et pour passer une soirée plus tranquille, Nikola Jokic n’en oublie pas de marquer et de lancer un 8-0 pour finir le quart-temps (100-83).

Dans le dernier quart-temps, les Pacers vont plusieurs fois tenter de se rapprocher, mais Jokic va continuer de les écoeurer par sa lecture du jeu. Cette fois, c’est Christian Braun qui est à la finition. Cela paraît tellement simple, et les Nuggets s’imposent finalement 125-116 sans jamais avoir tremblé.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un record pour Jokic. Pas de triple-double pour Nikola Jokic, mais un record à la passe avec 19 passes décisives ! Le Serbe a quasiment signé la moitié des passes de sa formation (39 passes sur 53 paniers).

– Domination intérieure. La défense des Pacers n’a jamais trouvé la solution face aux relances de Jokic, et ses passes millimétrées. Résultat, les Nuggets ont archi-dominé dans la peinture avec 74 points à 46, mais aussi 46 rebonds à 32.

– Fin de série. Les Pacers restaient sur trois victoires de rang, et ce revers a des conséquences, puisqu’ils laissent la 4e place aux Bucks. Ils devront aussi se méfier des Pistons, qui les talonnent.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.