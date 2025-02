Avec un super Luka Doncic, les Lakers stoppent la série des Nuggets !

Avec autant de bons passeurs sur le parquet et deux bonnes équipes de la conférence Ouest, on pouvait s’attendre à un match très intéressant. Les premières minutes le confirment avec un ballon qui circule très bien. Luka Doncic est déjà dans le rythme, avec 16 points en premier quart-temps et même quelques bonnes actions en défense. Dès son entrée, Jarred Vanderbilt suit le mouvement et le collectif des Lakers domine. Néanmoins, le score ne le reflète pas encore (32-38).

Les Californiens défendent très bien et provoquent des ballons perdus. Heureusement pour Michael Malone, ses troupes parviennent à inscrire quelques paniers primés, qui évitent ainsi d’accuser un trop important écart à la pause (54-63).

On se dit alors que les champions NBA 2023 vont réagir au retour des vestiaires, après le 8-0 du début de troisième quart-temps. Mais les Lakers répondent avec un 10-0. Nikola Jokic limité, seuls les espaces laissés à Aaron Gordon et Russell Westbrook permettent de trouver le chemin du panier et de rester dans la course (87-96).

En début de dernier quart-temps, le Serbe et Luka Doncic sont sur le banc, c’est donc LeBron James qui s’occupe de tout, en marquant et en passant. Les Lakers font le trou et le Slovène enfonce le clou à son retour. Les Nuggets baissent les armes et, ainsi, c’est une victoire large et très logique de Los Angeles (100-123).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le meilleur match de Luka Doncic avec Los Angeles. Avec 16 points rien que dans le premier quart-temps mais aussi une activité en défense, le Slovène avait des jambes. On a aussi vu sa connexion avec LeBron James, excellente en transition, et il a continué dans sa lignée en seconde période, en limitant les pertes de balles (une seule) et en visant juste (10/22 au shoot, 4/9 à 3-pts). Au final, il termine avec 32 points, 10 rebonds, 7 passes et 4 interceptions.

– La défense des Lakers. Les troupes de JJ Redick cherchaient encore le déclic, et ce sera peut-être ce match et cette prestation réussie en défense. Ils ont totalement coupé Nikola Jokic du jeu, en étant toujours bien placés pour le gêner. Certes, cela laisse des espaces à 3-pts aux autres, mais un triple MVP limité à 7 tirs tentés, c’est remarquable. Le travail du collectif est à souligner et celui de Rui Hachimura en particulier. De plus, l’attaque des Nuggets a perdu 12 ballons en première période et 20 au total face aux mains baladeuses des Lakers. Clairement, ces derniers ont réalisé un excellent match défensivement.

– Fin de série pour Denver. Avec 9 victoires de suite, les champions NBA 2023 faisaient de nouveau peur et ils étaient habitués à dominer les Lakers depuis quelques temps. Là, ils ont croisé la route d’un Luka Doncic de gala, impliqué en défense, et celle d’une équipe disciplinée du début à la fin. N’ayant que peu de solutions pour répondre, la série s’arrête logiquement car Denver est tombé sur plus fort.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.