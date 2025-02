Luka Doncic et les Lakers attendent toujours le déclic

Après une première victoire face à Utah, les Lakers version Luka Doncic viennent d’enchaîner deux défaites, à cheval sur le All-Star Break. À Utah puis à domicile face aux Hornets…

« Je pense qu’on a joué environ 39 à 44 minutes très pauvres en attaque » reconnait JJ Redick, l’entraîneur de Los Angeles, après la rencontre. « C’était en partie attendu. Il s’agit en partie d’un manque de rigueur, d’un manque de « spacing », d’une mauvaise exécution. Je ne vais pas… La raison pour laquelle je ne vais pas en faire trop est que je pense que nos gars se sont tout de même vraiment battus ce soir et qu’ils ont joué très dur. »

Échanger Anthony Davis contre Luka Doncic en cours de campagne change ainsi complètement le profil de l’équipe. Et comme le Slovène revient de blessure, il n’est pas non plus au top de ses capacités à l’heure actuelle…

« Il va juste falloir quelques matches, quelques semaines, pour comprendre à quoi il ressemble à son meilleur niveau »

Il finit la rencontre avec 14 points à 5/18 au tir dont 1/9 de loin, 11 rebonds, 8 passes et 6 pertes de balle. Son association offensive avec LeBron James et Austin Reaves ressemble à un énorme chantier, alors que la défense du trio a de quoi interroger, les Lakers n’ayant eu personne pour arrêter LaMelo Ball et Miles Bridges sur la fin.

« Je ne pense pas que quelqu’un pensait que le déclic allait se produire tout de suite », explique Austin Reaves, expulsé cette nuit après deux fautes techniques. « Tout le monde savait qu’il y aurait des problèmes et qu’il faudrait essayer de comprendre comment… tout mettre en place, pour être honnête. Luka est un joueur unique, un des trois meilleurs joueurs de la ligue, et il doit être à l’aise avec lui-même parce que, comme je l’ai dit, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde et nous avons besoin qu’il soit lui-même. Il va juste falloir quelques matches, quelques semaines, pour comprendre à quoi il ressemble à son meilleur niveau. »

Patience, donc, même si la conférence Ouest n’autorise pas de longues tergiversations, surtout à cette période.

« Il est évident que nous aurons besoin d’un peu de temps pour nous adapter à tout », conclut Luka Doncic. « Mais je pense que c’était plutôt pas mal aujourd’hui. Nous avons eu de bonnes opportunités de tir, mais nous n’avons pas réussi à les mettre, surtout moi. Il faudra simplement un peu de temps pour s’habituer à tout ça ».

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 24 35 46.0 34.8 75.3 0.8 7.2 8.0 7.5 2.8 1.9 3.4 0.4 27.0 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 * LAL 2 23 40.7 26.7 50.0 1.0 3.5 4.5 4.0 4.0 0.5 3.0 0.5 15.0 Total 424 35 46.9 34.7 74.8 1.0 7.7 8.6 8.2 2.3 1.2 4.0 0.5 28.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.