Les efforts et la discipline ont payé pour les Lakers

Outre l’excellent match de Luka Doncic, qui a donné le ton dès le premier quart-temps, les Lakers ont pu s’appuyer sur leur défense pour faire tomber des Nuggets, qui restaient sur neuf succès de rang. L’idée principale était simple sur le papier, mais affreusement compliquée à mettre en œuvre : couper Nikola Jokic du jeu.

Pour cela, il fallait que tout le monde soit actif et concentré. Ce fut le cas, même chez Luka Doncic, avec des Lakers qui ont touché, dévié et volé énormément de possessions (20 ballons perdus pour les troupes de Michael Malone), tout en fermant la porte au triple MVP à de nombreuses reprises.

« Si on veut gagner et aller loin, on doit avoir confiance en nos consignes de jeu », annonce LeBron James. « On doit faire attention aux détails. On a les joueurs désormais pour vraiment appliquer les systèmes et être très stratégiques sur ce qu’on veut faire, en attaque comme en défense. Ce fut excellent dans cette partie. »

Tenir toute la rencontre face à une attaque comme celle de Denver, c’est déjà une performance. Cela l’est encore davantage pour les Lakers, totalement dominés depuis quelques années par cette équipe et avec toujours le même scénario : ils tiennent, voire ont les commandes, pendant plusieurs minutes, puis, ça craque. JJ Redick peut donc se féliciter d’avoir passé ce test avec autant de brio.

Seulement sept shoots pour Nikola Jokic, et six ballons perdus

« Je l’ai dit au groupe : il y a des moments dans une saison qu’on attend plus que d’autres. Je n’ai presque pas dormi depuis jeudi et le match à Portland, car j’ai passé beaucoup de temps, et le staff aussi, sur cette rencontre », relate le coach. « Je m’attendais à ce que les gars jouent dur, et ils ont même dépassé mes attentes. »

Ainsi, Nikola Jokic n’a shooté que sept fois. Seulement, pour imposer cette toile d’araignée autour de lui, il a fallu le travail de Rui Hachimura et des autres puis laisser des espaces à Russell Westbrook et Aaron Gordon derrière l’arc. Les deux joueurs des Nuggets ont mis dedans (7/14 à 3-pts), plus les six paniers primés de Jamal Murray, mais Jokic n’a pas pu faire les dégâts habituels avec seulement 12 points et 10 passes, et surtout 6 ballons perdus.

« C’était énorme », constate Jarred Vanderbilt. « On a évoqué le fait de faire les efforts ensemble pendant 48 minutes, de s’y tenir même si ça ne tournait pas comme prévu, comme quand Gordon et Westbrook ont mis quelques paniers compliqués. Mais on n’a pas dévié des consignes. »

Cette performance défensive peut devenir le modèle des Lakers pour la fin de saison.

Malgré le départ d’Anthony Davis et si tout le monde, Luka Doncic compris, fait les efforts de ce côté du terrain, Los Angeles peut espérer de belles choses au printemps. « C’est dur de jouer comme cette équipe et gagner ainsi, c’est incroyable. Cela donne beaucoup de confiance pour avancer », conclut le Slovène.