Quand les Lakers et les Nuggets s’affrontent depuis quelques mois, on a souvent l’impression d’assister au même match. Un scénario se répète régulièrement : la bataille est équilibrée, puis, un moment ou un autre, la machine de Denver prend le dessus et Los Angeles n’a plus les réponses. Ce fut le cas samedi soir, lors du succès de Nikola Jokic et sa bande en Californie.

Au fil des revers, LeBron James et les Californiens ne font-ils pas un complexe ? Les champions 2023 n’auraient-ils pas un avantage psychologique sur eux ?

« J’ai une idée bien précise de ce qu’il s’est passé en troisième quart-temps mais, peu importe à quoi elle ressemble, ce n’est pas parce qu’on serait hanté par des fantômes du passé », écarte JJ Redick. « C’est assez clair pour moi : on n’avait pas le bon état d’esprit. »

Une seule victoire depuis presque deux ans…

Les chiffres prouvent tout de même que les Nuggets ont plus que la main sur les Lakers. En octobre et décembre 2022, Los Angeles a gagné deux matches contre les Nuggets.

Ensuite ? C’est une catastrophe. Depuis le début de l’année civile 2023, soit presque deux ans maintenant, les Nuggets ont gagné 13 des 14 duels entre les deux équipes : 5-0 en saison régulière puis 8-1 en playoffs.

Par conséquent, les Lakers ont perdu 13 matches sur 14 face à cette équipe ! Denver, une bête noire ? C’est le moins que l’on puisse dire…

« C’était tout simplement mauvais dans l’ensemble », réagit Anthony Davis, sur les erreurs des siens (15 ballons perdus), qui a fait son pire match de la saison avec seulement 14 points. « J’ai manqué des shoots, alors que j’avais de bonnes positions. La ligue est comme ça : on marque ou on manque. Je vais en mettre plus que j’en rate et on espère toujours tout mettre. J’ai confiance dans mes tirs. Ce sont des shoots que je mets normalement. On a manqué des tirs qu’on marque en temps normal. J’ai aimé nos shoots, ils ne sont pas rentrés, c’est tout. »