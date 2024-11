Nikola Jokic et les Nuggets toujours trop forts pour les Lakers…

Austin Reaves (19 points, 6 passes) entame les hostilités mais le duo Nikola Jokic – Christian Braun (16 points) lui répond aussitôt en marquant 21 des 31 points de Denver à plus de 55% de réussite (31-27). Michael Porter Jr. porte l’écart à +7 mais les Lakers inversent rapidement la tendance.

Le duo LeBron James (18 points, 7 passes, 6 rebonds) – Anthony Davis (14 points à 6/19 aux tirs, 10 rebonds) prend les choses en main et Los Angeles inflige un 19-4 aux Nuggets pour prendre huit points d’avance (46-38). Le 5/8 de loin des hommes de J.J. Redick leur donne jusqu’au dix longueurs d’avance, avant que Michael Porter Jr et Nikola Jokic ne limitent la casse avant la pause (63-57).

Au retour des vestiaires, les Nuggets confirment leur renouveau. Michael Porter Jr prend feu, Peyton Watson lui emboite le pas et les six balles perdues de Los Angeles permettent à Denver de passer un 27-8 à leur hôte pour climatiser la Crypto.com Arena (84-71) ! K.O. debout, les Lakers sont incapables de réagir et les Nuggets enfoncent le clou (94-77).

Russell Westbrook prend un malin plaisir à mettre son ancienne équipe à plus de vingt points d’écart (103-80), et Denver file vers une victoire en roue libre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le 3e quart temps de rêve des Nuggets. Menés après un deuxième quart-temps difficile, les hommes de Mike Malone ont répondu en patrons en troisième quart-temps pour tuer le match. 37 points à 68% de réussite, tout en limitant les Lakers à 15 points et moins de paniers marqués (5) que de ballons perdus (6). Si Michael Porter Jr. et Nikola Jokic ont été excellents pendant cette période, l’impact de Peyton Watson des deux côtés du terrain a été déterminant.

– Michael Porter Jr et Nikola Jokic en tête d’affiche. Alors que le duo Anthony Davis – LeBron James brille depuis le début de la saison, cette nuit, ils ont été dominés par Porter Jr et Jokic. Revenu sur les terrains suite à la naissance de son fils, le triple MVP continue de porter les Nuggets dès qu’il est sur le terrain. Il a ainsi dominé toute la défense des Lakers sans le moindre problème. Et si Denver a eu du mal à lui trouver un lieutenant cette saison, Michael Porter Jr a pris ses responsabilités face aux Lakers. Avec un Jamal Murray en dedans, l’ailier a répondu présent pour terroriser Los Angeles et profiter de toute l’attention demandée par le Joker.

– Deuxième défaite à domicile de suite pour les Lakers. Après avoir subi la foudre de Franz Wagner, les Lakers ont de nouveau chuté après avoir eu le contrôle du match. Cette fois, ce sont leur 15 ballons perdus, qui ont donné 31 points aux Nuggets, et un déficit de 24 points dans la raquette qui les ont mis dos au mur. La défense de J.J. Redick n’a jamais su ralentir le rouleau compresseur du Colorado. Denver a en effet marqué 15 points sur deuxième chance (+10), et a terminé le match à 61% de réussite, dont 50% à 3-points !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.