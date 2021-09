Hall of Fame : Chris Webber n’a oublié personne et surtout pas Isiah Thomas et Charles Barkley

Comme très souvent au Hall of Fame, le nouvel entrant se lance dans une flopée de remerciements qui vont d’un simple merci rapide, une petite mention, à un hommage appuyé de quelques minutes. Ce fut exactement le discours de Chris Webber, à la manière d’un Kevin Garnett il y a quelques mois.

Comme sur le terrain quand il était joueur, « C-Webb » a distribué les passes décisives. Il l’a annoncé dès ses premiers mots.

« Cet honneur n’est pas seulement pour un match, une série de playoffs ou une saison », commence-t-il. « C’est, pour moi, la combinaison de la persévérance, de l’excellence et de la régularité. Voilà pourquoi je veux prendre du temps pour remercier ceux que Dieu a placés sur mon chemin pour me faire parvenir jusqu’à ici. Tout d’abord mes parents, que j’aime tellement. Mon frère et ma sœur, mes neveux et nièces. Detroit, ma femme… »

L’ancienne star de Sacramento a aussi raconté son histoire d’amour avec le sport, commencée à l’école en apprenant l’histoire tout court. Il a donc eu une pensée pour des anciens prestigieux, notamment des joueurs de baseball ou encore Bill Russell, lui aussi honoré cette année au Hall of Fame, pour sa carrière de coach.

Isiah Thomas, « ange gardien », Barkley, « joueur préféré »

Ensuite, il s’est penché sur Isiah Thomas, son « ange gardien » et le premier des deux Hall of Famers qui l’accompagnaient sur scène et l’ont introduit dans le Panthéon.

« J’ai 16 ans, Zeke (le surnom de Thomas) appelle chez moi pour savoir s’il peut venir nous parler. Après avoir discuté avec mes parents, il m’a dit qu’il savait ce que je vivais, et de ne pas m’inquiéter », raconte Webber, avant d’être pris par l’émotion. « Tu m’as dit que si j’avais besoin de quoi que ce soit, tu serais là, financièrement, mentalement. Tu m’as donné confiance, tu as validé mon jeu. Tu m’as protégé des vautours et c’est pour ça que je n’ai jamais eu besoin de prendre de l’argent de quiconque. Tu as pris sur ton temps et tu as planté une graine. Merci Isiah, je t’aime. »

Le second Hall of Famer, c’est Charles Barkley. Webber a non seulement souligné sa carrière de joueur, mais aussi celle de consultant puisque l’ancien All-Star a suivi le même chemin.

« Je suis honoré que tu m’accueilles au Hall of Fame. Tu as changé la façon de jouer des ailiers-forts. Tu m’as montré le chemin de la vie, et plus d’une fois. La première fois, c’était au lycée. J’ai eu la chance de te rencontrer. J’étudiais ton jeu, je connaissais ton attitude. Tu m’as complimenté et encouragé. Après notre première rencontre, je me suis dit que je pouvais peut-être faire ce que mon joueur préféré pensait que j’étais capable. La seconde fois, c’est un merci que je voudrais te dire de la part de tous les athlètes pour ce que tu as fait après le basket. Je n’ai jamais quitté ce sport et c’est grâce à toi. Tu as servi d’exemple, je te lance des fleurs et je te dis merci. »