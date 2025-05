Un simple avertissement pour Tyrese Haliburton après sa célébration « big balls »

Juste après le Game 2 entre les Cavaliers et les Pacers, on pouvait se demander si Tyrese Haliburton, qui s’était permis une célébration à la Sam Cassell à la suite de son « game winner » réussi à 1.1 seconde de la fin, allait être sanctionné ou non par la ligue.

Sauf que, malgré cette « Big Balls Dance » et sa jurisprudence, la NBA a décidé de ne pas lui infliger d’amende, mais plutôt un simple avertissement, comme le rapporte ESPN.

Le meneur d’Indiana s’attendait pourtant à être puni financièrement, prenant même « avec plaisir » cette éventuelle sanction. « J’étais impatient de la faire et c’était le bon moment pour cela » déclarait également le All-Star, concernant sa célébration.

C’est donc avec un compte en banque intact et une confiance au plus haut que Tyrese Haliburton tentera de mettre les Pacers à 3-0 contre les Cavaliers, lors du Game 3 à Indianapolis, prévu vendredi. Et ce serait une encore plus belle réponse à ses détracteurs, qui l’avaient récemment qualifiés de « joueur le plus surcoté » de la ligue.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.