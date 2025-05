Tyrese Haliburton a retrouvé la confiance perdue à Paris

Grâce à ses deux « game winners » depuis le début des playoffs, Tyrese Haliburton est acclamé par tous. Un retour en force pour celui qui fut beaucoup critiqué, il y a encore quelques mois. Après un parcours de playoffs réussi et une première sélection au All-Star Game lors de la saison 2023/24, le meneur devait confirmer.

Des attentes qu’il n’a pas réussi à satisfaire en début de saison régulière avec en point d’orgue cette rencontre au Madison Square Garden où il a fini avec 0 point à 0/8 au tir.

Le meneur des Pacers ponctue donc un premier mois de saison régulière bien triste avec « seulement » 15.5 points de moyenne à 38% au tir et 29 de loin, mais ce qui inquiétait surtout, c’était son état mental. Plusieurs fois, il a été aperçu en conférence de presse, le regard dans le vide, cherchant des solutions à cette baisse soudaine de niveau.

« J’essayais de fuir ce qu’il se passait », se remémore le meneur pour The Ahtletic. « J’avais du mal à me regarder dans le miroir, à aller au travail et au gymnase. J’essayais d’éviter d’aller au travail. »

Le mal de Paris

Un mal-être pour Tyrese Haliburton qui pourrait trouver ses origines à Paris, lors des derniers Jeux Olympiques. Le meneur a l’habitude d’aller sur les réseaux sociaux pour voir ce qu’il se dit de lui. Or, durant les derniers JO, le Pacer a peu joué (trois entrées en jeu pour un peu moins de 9 minutes de moyenne) et il fut énormément moqué.

« Durant la saison, quand tout le monde parle sur moi, je peux répondre sur le terrain. Durant les Jeux Olympiques, qu’est-ce que je pouvais faire ? Je ne jouais pas et je pense avoir été consumé par toutes les choses négatives qui se disaient à propos de moi », avoue Tyrese Haliburton. « Je ne voulais pas prendre les choses à bras-le-corps. Je ne voulais pas me regarder dans la glace. J’essayais juste de fuir les projecteurs. J’ai toujours été un gars qui se mettait en avant, et j’aime être sous les feux de la rampe, alors c’était un sentiment étrange. Je n’avais jamais ressenti une telle insécurité auparavant, et cela m’a permis de me confronter à la réalité. »

Des critiques qui se sont accentuées avec le mauvais début de saison du double All-Star. Mais pour se remettre d’aplomb, Tyrese Haliburton a pu compter sur son coach personnel, Drew Hanlen.

Une discussion importante

Au pied du mur, mal dans sa peau et à côté de ses baskets, Tyrese Haliburton n’a parlé à personne de ce qu’il traversait jusqu’au moment où il a eu une discussion avec Drew Hanlen.

« Je n’avais parlé à personne de ce que je traversais et je ne voulais en parler avec personne« , avoue le meneur. « Donc quand Drew et moi avons eu cette conversation et qu’on a cherché des solutions pour que je puisse m’en sortir, ce fut très important pour moi. Je pense que cela a mené au changement que j’ai connu par la suite. »

Après un démarrage compliqué, Tyrese Haliburton a ainsi repris du poil de la bête avec 20.6 points et 11 passes de moyenne à 53% au tir et 44 de loin après le All-Star Break et a porté les Pacers au Top 4 de l’Est. Néanmoins, une dernière étape s’est dressée sur sa route : les votes de ses pairs qui l’ont considéré comme le joueur le plus surcoté de la Ligue. Cette fois, le meneur a eu l’occasion de répondre sur le terrain avec l’élimination des Bucks, deux « game winners » et le contrôle de la série (2-0) face aux Cavaliers.

Désormais, ce sont les adversaires qui craignent sa confiance retrouvée, Donovan Mitchell ayant notamment demandé aux fans de Cleveland d’arrêter de chanter « Overrated » (« Surcoté ») à la mi-temps du Game 2, de peur que ça motive encore davantage son adversaire. Car c’est bel et bien ce qui est arrivé en deuxième mi-temps…

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.