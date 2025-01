Tyrese Haliburton n’arrive plus à se nourrir des critiques

Pendant de longues semaines, Tyrese Haliburton et les Pacers ont été très décevants voire inquiétants. Mais depuis un mois, tout va mieux avec 10 victoires en 13 matches. Parmi les changements notables, il y a le niveau du meneur de jeu. Très maladroit, surtout à l’extérieur, on peinait à revoir celui qui avait enchanté le début de saison 2023/24, s’imposant comme une nouvelle star de la ligue.

Le 8 novembre 2024, il termine avec 9 points dans une défaite contre les Hornets, sans inscrire de panier primé. La goutte de trop…

« C’était tellement catastrophique. C’était la première fois que j’étais vraiment frustré envers moi-même, et avec le groupe. Mais c’était surtout moi. Comment pouvais-je être meilleur ? », se souvient-il pour The Athletic.

Avait-il des problèmes physiques ? Drew Hanlen, son entraîneur personnel, ne l’écarte pas. « Il s’est précipité pour revenir la saison passée, à cause de la règle des 65 matches (pour être éligible aux récompenses individuelles, et aux bonus financiers), et n’a jamais été en pleine santé. La blessure s’est aggravée aux Jeux olympiques donc il n’a pas pu bosser après. Il n’a pas pu s’entraîner de tout l’été », affirme-t-il.

Mais une autre raison explique les performances plus que moyennes de Tyrese Haliburton en début de saison : sa gestion de la pression. « Cette année, pour une raison que j’ignore, cela lui faisait du mal », constate Drew Hanlen.

Les réseaux sociaux, un moteur devenu poison

Autrefois, c’était un carburant pour le All-Star d’Indiana. Il était capable de prendre son téléphone à la mi-temps d’un match pour regarder les critiques le concernant sur les réseaux sociaux, afin d’y trouver un moteur pour prouver à ses détracteurs qu’ils avaient tort. C’est ainsi qu’il se sortait des moments difficiles.

« J’ai été trop pris par les bruits extérieurs et je me suis laissé aller à des pensées négatives sur moi-même », admet-il. « C’était la première fois de ma vie que je doutais vraiment de ce que je faisais. J’avais l’impression que mes difficultés personnelles entraînaient celles de l’équipe. Sur beaucoup de matches, on était dedans, et comme je n’étais pas à mon meilleur niveau, c’est ça qui nous empêchait de gagner. »

Une solution s’est imposée : supprimer l’application X/Twitter de son téléphone, pour éviter les mauvaises ondes. Et retourner à l’église également.

« Lire la Bible, ça m’a fait du bien. Ma relation avec le Seigneur est importante pour moi, pour être la meilleure version de moi-même et pour donner de l’énergie au groupe », raconte-t-il. « Après ça, les choses ont changé pour moi. Je me sentais tellement mieux. »

Les statistiques le prouvent puisque sur ces 13 derniers matches, Tyrese Haliburton compile 20.1 points et 9.8 passes décisives de moyenne. Des chiffres bien plus en accord avec son vrai niveau de jeu, et qui sont accompagnés de bons pourcentages : 48% de réussite au shoot et 41% à 3-pts.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 38 35 44.1 36.1 85.0 0.7 3.0 3.7 8.9 1.3 1.2 1.8 0.6 18.4 Total 298 33 47.3 38.8 85.5 0.7 3.0 3.7 8.8 1.3 1.4 2.2 0.6 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.