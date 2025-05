Le MVP de la nuit | Alors Tyrese Haliburton, toujours surcoté ?

Darius Garland, Evan Mobley et De’Andre Hunter absents, les Cavaliers, pourtant dos au mur, étaient une proie plus abordable dans ce Game 2 pour Tyrese Haliburton et ses coéquipiers. Mais les Pacers ont couru après le score pendant toute la rencontre. Jusqu’à la fin. Cleveland mène alors de trois points.

Le meneur de jeu (19 points, 9 rebonds et 4 passes) obtient une faute et marque un seul lancer-franc. Il parvient à récupérer le rebond après son raté, le chrono défile et il joue une dernière action.

« J’ai vu Ty Jerome, j’étais en tête de raquette et j’ai dégainé », raconte Tyrese Haliburton, qui frappe ainsi à 3-pts pour offrir un point d’avance aux siens, avec une seconde à jouer, et finalement la victoire. « C’est la NBA, des choses folles peuvent arriver. C’est le basket aussi. On n’abandonne pas, on est mis à l’épreuve et on trouve une solution. »

C’est le deuxième panier décisif, après celui dans le Game 5 face à Milwaukee, du champion olympique 2024 dans ces playoffs. Seul LeBron James, en 2018, l’avait fait depuis presque trente ans ! « Il a marqué un nouveau shoot pour gagner le match. On ne voit pas ça souvent, surtout deux fois en une semaine », commente Rick Carlisle, qui s’estime chanceux d’avoir un tel joueur.

Bientôt mis à l’amende ? « Avec plaisir »

Et ces deux tirs décisifs en playoffs arrivent dans un contexte particulier pour Tyrese Haliburton, considéré par ses pairs, il y a quelques semaines, comme le « joueur le plus surcoté » de la NBA. Ses homologues vont-ils désormais changer d’avis ? Car les fans des Cavaliers ont ciblé, pour cette raison, la star des Pacers.

« Je ne m’y attendais pas, je ne savais pas qu’on était en embrouille. Maintenant que j’ai cette étiquette, ce sera comme ça dès qu’on jouera à l’extérieur. Ça va sans doute me suivre jusqu’au prochain sondage. C’est surcoté, ça ? », lance-t-il en référence à son shoot à 3-pts pour la victoire.

Il s’est même permis une célébration « big balls », à la Sam Cassell. « J’étais impatient de la faire et c’était le bon moment pour cela », dit-il. Ce geste devrait, vu la jurisprudence de la NBA, lui valoir une amende, qu’il prendra « avec plaisir », annonce-t-il après ce succès très important pour Indiana, qui vient de faire le break avant deux matches à domicile.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.