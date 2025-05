Les Cavaliers s’inquiètent maintenant pour Evan Mobley et De’Andre Hunter…

Difficile de faire pire soirée pour les Cavaliers que celle de dimanche. Non content d’avoir lâché d’entrée leur avantage du terrain contre les Pacers, ils ont également vu deux de leurs joueurs majeurs être touchés physiquement dans le quatrième quart-temps. Kenny Atkinson, l’entraîneur de la franchise, se dit déjà « vraiment inquiet » concernant leur disponibilité pour le Game 2…

Le premier n’est autre que Evan Mobley, le Défenseur de l’année en titre, qui s’est blessé à la cheville gauche après un panier, en retombant sur le pied de Myles Turner qui contestait son tir. Quant au deuxième, il s’agit de De’Andre Hunter, fauché dans les airs par la tentative de contre de Bennedict Mathurin alors qu’il allait au cercle, et retombé sur son pouce droit.

À qui la faute : Indiana ou l’arbitrage ?

À noter que les arbitres n’ont pas sifflé de faute sur chacune de ces actions, malgré un « challenge » demandé par Kenny Atkinson sur la deuxième situation impliquant De’Andre Hunter.

« Je ne crois pas que ce soit de vilaines actions, mais je pense que l’on a franchi une certaine limite en matière d’intensité physique et c’est la fameuse limite dont on parle et lorsque ça devient excessif » a en tout cas regretté le coach de Cleveland en marge du Game 2, qui se jouera encore dans l’Ohio. « Je ne pense pas que ce soit la faute d’Indiana, car je respecte énormément leur manière de jouer, mais c’est celle des arbitres. Peut-être qu’il n’y a pas eu d’erreur et peut-être que j’interprète mal le règlement, mais ça me pose problème quand deux de nos meilleurs joueurs sont incertains pour le prochain match. J’ai du mal à l’accepter. »

Les pépins de Evan Mobley et De’Andre Hunter tombent encore plus mal quand on sait que les Cavaliers doivent déjà composer avec la blessure à l’orteil de Darius Garland, leur meneur titulaire. Celui-ci a raté les trois derniers matchs de son équipe et sa présence pour le Game 2 face aux Pacers reste elle aussi incertaine.

« C’est dur, mais je crois que nous avons réalisé que nous pouvions surmonter ça avec les gars que nous avons » a cependant positivé Jarrett Allen, le compère d’Evan Mobley dans la raquette des Cavs. « Nous l’avons prouvé contre Miami et, sans trop vouloir parler du passé, nous avons su surmonter nos absences grâce aux joueurs que nous avons. Kenny en parle depuis le début de la saison, mais notre effectif est riche et nous avons beaucoup de joueurs capables de répondre présent en temps voulu. »