Les Cavaliers ne sont pas vraiment rentrés dans leur série

Après le coup de balai face au Heat, Cleveland a redécouvert le combat digne d’un match de playoffs. Les Cavaliers n’avaient été menés que 17 minutes sur l’intégralité du premier tour ? Ils l’ont été pendant près de 41 minutes dimanche lors du Game 1 contre les Pacers. Bien gênée par le jeu d’Indiana, la tête de série numéro 1 de l’Est en est retombée dans ses rares travers de la saison.

« Ils ont été meilleurs que nous, il faut leur rendre hommage, c’est aussi simple que ça » a résumé l’entraîneur des Cavaliers Kenny Atkinson en conférence de presse.

Toujours privé de Darius Garland, Cleveland a cette fois bien davantage souffert en attaque. Si Donovan Mitchell et Ty Jerome ont cumulé 54 points, la ligne arrière a notamment peiné à trouver des solutions face à la défense resserrée autour de la peinture des Pacers. Les espaces limités, les Cavs n’ont pas pu trouver leur rythme de croisière, celui qui avait fait exploser en vol Miami lors des troisièmes et quatrièmes rencontres.

23% à 3-points pour les Cavaliers, 53% pour les Pacers

« Michael Jordan gagnait le Game 1, pas moi » a réagi Donovvan Mitchell, qui s’est emparé d’un record de « MJ » avec une huitième série de playoffs consécutive débutée par une sortie à 30 points ou plus. « Les Pacers sont venus ici et ont géré leurs affaires. On aurait adoré faire un 16-0 en playoffs, mais ce n’est pas comme cela que ça marche. »

« Nous n’avons commis que sept balles perdues, ils ont simplement fait du bon travail par leur impact physique » a estimé pour sa part Kenny Atkinson. « Leur intensité en défense était excellente. C’est fou, j’ai presque le sentiment que c’est presque notre attaque qui nous a fait le plus mal, parfois cela affecte votre défense. Nous n’avons pas assez fait circuler le ballon, on l’a trop gardé en mains. »

Pris au piège, les Cavaliers se sont accrochés par leur abattage au rebond offensif (13 prises, 21 points sur deuxième chance). Mais ils terminent avec cinq passes décisives de moins que leurs adversaires avec un tir réussi de plus sur l’ensemble du match. Et faute de parvenir jusqu’au cercle, Cleveland s’est parfois entêté de loin, sans réussite.

Le contraste est total, face à des Pacers incandescents derrière l’arc (19/36) avec de nombreuses positions bien trouvées, lancées pour un certain nombre en transition sur des rebonds longs et des possessions adversaires mal gérées. « Cela nous a pris un peu de temps de nous habituer à leur vitesse » a admis Kenny Atkinson. « En début de match, ils nous ont peu passés dans le mixeur. Et leur capacité à créer leur tir était d’un autre monde. On finit à 9/38… C’était des shoots d’élite de leur part. »

Trop d’imprécisions

Cleveland n’aura toutefois pas tout à jeter de ce premier match et l’équipe de l’Ohio pourra notamment se raccrocher à sa série de 20-4 dans le troisième quart-temps, qui lui avait permis de remonter un retard de douze points. Avant de retourner dans les cordes, notamment quand Tyrese Haliburton était de retour sur le terrain.

Le meneur All-Star a été remarquable de gestion, et les locaux n’ont jamais trouvé la solution pour le limiter. « Tyrese est un maître en la matière, il est comme un distributeur au hockey » image Kenny Atkinson. « C’est une excellente équipe en attaque, et je pense que nous n’avons pas seulement eu du mal avec leur rythme, mais aussi avec leur circulation du ballon. »

Les Cavaliers, eux, ont cumulé les petites erreurs pour faire dérailler Indiana, de leur circulation sur les écrans, aux aides défensives parfois excessives et finalement plus pénalisantes que bénéfiques.

De quoi faire la différence en fin de match, alors que les deux équipes étaient encore dos à dos à sept minutes de la fin. « C’est un combat de tous les instants, et cela le sera toujours » a estimé Donovan Mitchell. « Ce sont les playoffs. C’est une équipe expérimentée. Ils ne vont jamais trembler, ils sont déjà passés par là. Mentalement, physiquement, ils vont vous rentrer dedans encore et encore, et encore. Ils vous frappent en premier et vous devez répondre. »

Ce que Donovan Mitchell promet dès le Game 2 mardi soir à la Rocket Arena. « Il n’y a pas de quoi être abattu. Cela va aller pour nous et on sera meilleur. »