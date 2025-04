Joe Mazzulla confiant pour Jaylen Brown

« Je ne suis pas là pour parler de mon genou les gars. C’est comme ça, je suis concentré sur Orlando ». C’est le gros point d’interrogation pour les Celtics à l’aube d’entamer une nouvelle campagne de playoffs : qu’en est-il réellement de l’état de santé de Jaylen Brown, amoindri par une contusion osseuse ? L’entraînement de samedi a permis d’en savoir un peu plus. S’il n’a pas voulu entrer dans les détails, l’intéressé, privé des trois derniers matchs de saison régulière, a tout de même confié qu’il se sentait bien et ne serait pas sous restriction de minutes.

Concentré sur le Game 1

Des propos qui corroborent avec la session complète d’entraînement à laquelle il a intégralement pris part. C’est même lui qui a été le dernier à quitter le parquet ! On est loin du joueur convalescent contraint de subir des infiltrations pour calmer la douleur comme c’était encore le cas il y a une semaine.

« Il a l’air en forme », a confirmé son coach, Joe Mazzulla. « Il a été en mesure de tout faire, sans restriction. Il a été au top, physiquement, mentalement, à vraiment se mettre en situation pour être prêt à y aller. Donc j’ai beaucoup aimé la semaine écoulée ».

Pièce essentielle du puzzle de coach Mazzulla, Jaylen Brown s’est donc préparé comme tel, alors que Boston entame le début d’une nouvelle aventure avec pour objectif d’aller chercher un « back-to-back », ce que les Celtics n’ont plus réussi depuis la fin des années 60, sous l’ère Bill Russell

« Bien sûr, on a conscience ce qu’on essaie d’accomplir, mais je crois que notre état d’esprit, c’est juste de nous préparer à ce qu’il y a en face de nous, sans regarder au delà, sans négliger personne », a ainsi concédé Jaylen Brown. « Notre objectif, c’est le Game 1. C’est ce sur quoi on est concentrés, pas sur la semaine prochaine, pas sur dans six semaines ou dix ans. Juste ce dimanche ».

Avec un Jaylen Brown en forme, Boston n’aura que plus de chances d’attaquer sa campagne du bon pied.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 ☆ BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 ☆ BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 ☆ BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 ☆ BOS 63 34 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.