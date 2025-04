Le genou de Jaylen Brown fait trembler Boston

MVP des Finals en titre, Jaylen Brown sera-t-il à 100% en playoffs, pour aider les Celtics à réaliser leur doublé ?

Plus les jours passent, plus cela semble difficile à imaginer, quand on voit à quel point son genou droit le tiraille depuis maintenant plusieurs semaines. Ce qui lui a valu de manquer une dizaine de matchs depuis le début du mois de février et de ne surtout plus être éligible pour les récompenses de fin d’année.

Mais le plus important reste évidemment la campagne de playoffs à venir et, à une semaine de l’ouverture de celle-ci, on apprend par ESPN que le joueur de Boston a reçu des injections dans son articulation, dans le but de calmer la douleur et de lui permettre d’être rétabli à temps pour le début du premier tour, le 19 ou le 20 avril prochain…

Auteur de sa saison la moins productive depuis 2019/20, avec 22.2 points, 5.8 rebonds, 4.5 passes et 1.2 interception de moyenne au sein de la deuxième meilleure équipe de la conférence Est, Jaylen Brown devra donc continuer d’étudier le jeu de Paul Pierce pour s’adapter et jouer malgré ce genou droit capricieux.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 ☆ BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 ☆ BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 ☆ BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 ☆ BOS 63 34 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.