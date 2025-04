Les Celtics aiment avoir la soixantaine

La saison passée, les Celtics avaient remporté 64 matches et terminé avec le meilleur bilan de la ligue. Cette année, les Cavaliers et le Thunder ont fait plus fort (64 et 67 succès), mais Boston aura néanmoins remporté au moins 60 matches, après avoir battu les Hornets.

C’est donc la deuxième fois de suite que la franchise arrive à cette barre. Et même la 15e de leur histoire en 79 saisons, soit 19% du temps, ce qui constitue le record NBA. Aucune autre franchise ne peut en dire autant, les Lakers étant bloqués à 11 occurrences.

« C’est encore une incroyable saison, avec 60 victoires », commente Jayson Tatum. « L’objectif, c’est le titre, mais il faut apprécier le processus et chérir ces petites victoires, reconnaître qu’on a fait une superbe saison régulière. On peut être fier de ça. »

Du caractère et du plaisir

La saison dernière, les Celtics avaient faim de succès, ils n’avaient pas encore gagné le titre. Là, ils avaient le ventre plein mais on tout de même réussi à faire une très, très solide saison, historique même à l’extérieur.

« Cela montre le caractère des joueurs, ce qu’ils sont, leur sens de la compétition », liste Joe Mazzulla. « C’est eux qui doivent se battre soir après soir. Ça commence avec eux, ensuite, il y a la franchise, le staff, qui est un des meilleurs de la ligue. On est tous jeune, les gars aiment bosser et la relation entre les joueurs et le staff est très importante. L’alignement entre les propriétaires, les dirigeants, les gens à la salle au quotidien est importante car ça peut avoir de l’impact sur les victoires. »

« On a un tel plaisir, une telle connexion entre nous », poursuit Tatum. « Il y a eu des moments compliqués mais, à un match de la fin, je peux dire que tout le monde s’est senti valorisé, a joué un rôle dans notre succès cette saison et a compris l’objectif commun que l’on partage. On sait qui on est. On s’amuse tellement dans ce qu’on fait. On est conscient qu’on est dans une équipe spéciale, avec des joueurs uniques et il faut en profiter de ces moments. »