Aux Celtics, le repos était plus important que le record

Si les Celtics s’étaient imposés à Orlando, ils auraient terminé leur saison avec un bilan historique de 34 succès et 7 défaites à l’extérieur. Cela aurait été le meilleur de l’histoire de la NBA, à égalité avec les Warriors 2015/16, qui avaient remporté 73 victoires à l’époque. Ils avaient 48 minutes pour entrer dans la légende donc.

Mais tout cela a été oublié quand Joe Mazzulla a décidé de laisser au repos Jayson Tatum, Jrue Holiday, Al Horford, Kristaps Porzingis ou encore Derrick White et Jaylen Brown pour cette rencontre ! Les Celtics ont donc joué avec leur équipe B, voire C, et perdu largement face au Magic.

« J’apprécie la créativité de chacun pour poser des questions », s’agace le coach. Les journalistes en conférence de presse voulaient savoir pourquoi les champions en titre étaient passés à côté de leur partie. « On est arrivé à l’hôtel à 4h30 du matin », rappelle-t-il, dans la foulée du succès, après prolongation, à New York. « Orlando est une bonne équipe, bien coachée et physique. Les gars ont fait ce qu’ils ont pu mais on a manqué d’essence. »

Pas de record NBA, mais un de franchise

Les troupes de Joe Mazzulla ont shooté à 7/40 à 3-pts et terminé avec seulement 76 petits points. La pire prestation, et de très loin, de Boston cette saison.

« On n’a malheureusement pas marqué les bons tirs qu’on avait et ça fait mal, surtout dans le basket moderne », confirme Payton Pritchard. « Le sommeil joue sur la fatigue. On est arrivé à 4h30 donc ce n’est pas facile. Ce n’est pas une excuse non plus. Il faut trouver une manière de gagner. »

En terminant avec un bilan de 33-8 à l’extérieur, les champions NBA 2024 n’auront pas égalé le record mais leur saison reste historique, parmi les trois meilleures, à la hauteur des Bulls en 1995/96 par exemple. Et, jolie consolation, c’est aussi le record de la franchise du Massachusetts, devant le 32-8 de la saison 1972/73.