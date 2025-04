Stats & Highlights | Le Magic finira 7e, fin de série pour les Sixers

Assurés de finir à la 2e place de la conférence Est depuis la veille, les Celtics avaient décidé de faire un croix sur la rencontre à Orlando. Manquait ainsi à l’appel : Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis, Derrick White, Jrue Holiday et Al Horford. Une aubaine pour le Magic qui s’impose de 20 points (97-76) pour valider la 7e place de la conférence Est, et ainsi avoir la possibilité de recevoir deux fois au « play-in ».

C’est dans le 3e quart-temps que le Magic fait le break, à la faveur d’un 20-4 lancé par les 3-points de Franz Wagner, Gary Harris et Caleb Houstan. Les deux formations pourraient se retrouver au premier tour des playoffs.

Beaucoup moins d’enjeu entre les Wizards et les Sixers, en vacances depuis plusieurs semaines. Dans ce choc de cancres, les Sixers s’imposent 122-103 avec 30 points de Jeff Dowtin Jr. Après 12 revers de suite, Philadelphie renoue avec la victoire, tandis que les Wizards, qui évoluaient sans Jordan Poole, Khris Middleton, Corey Kispert, Bilal Coulibaly, Malcolm Brogdon et Marcus Smart, sont désormais assurés de terminer derniers de la conférence Est avec seulement 16 victoires pour l’instant.

Rupert se montre

Fin de série aussi pour le Jazz qui remporte sa première victoire en dix matches. Les partenaires de Kyle Filipowski (30 points, 18 rebonds) s’imposent 133-126 après prolongation face aux Blazers de Rayan Rupert (19 points), qui profite des absences de Deni Avdija et Anfernee Simons pour se montrer.

Aux Hornets, on fait aussi beaucoup tourner, et les coéquipiers de Tidjane Salaun (9 points) s’inclinent de 30 points à Toronto. Chez les Raptors, les stars de l’équipe ont le mérite d’être là avec 17 points pour Scottie Barnes et 11 et 8 points pour RJ Barrett et Immanuel Quickley.

Orlando – Boston : 96-76

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 96 BOS 76 WAS 103 PHI 122 TOR 126 CHA 96 DAL 97 LAL 112 CHI 119 MIA 111 UTH 133 POR 126 GSW 111 SAS 114 PHO 112 OKC 125 SAC 116 DEN 124 LAC 134 HOU 117

Washington – Philadelphie : 103-122

Toronto – Charlotte : 126-96

Utah – Portland : 133-126 (a.p)

