Les Celtics et le Thunder vers des saisons historiques à l’extérieur ?

Les Celtics, ayant déjà perdu 19 matches, ne pourront pas faire mieux que leur saison passée, terminée avec un superbe bilan de 64-18. Néanmoins, ils peuvent encore marquer l’histoire de la franchise et de même de la NBA. Car avec un bilan de 30-7 à l’extérieur, les champions en titres sont tout simplement sur les bases de la meilleure performance de l’histoire de la ligue.

Avec 81.1% de victoires loin de Boston, Jaylen Brown et ses coéquipiers sont seulement dépassés par deux équipes de légende : les Lakers de 1971/72, qui avaient terminé avec un bilan de 31-7 à l’extérieur et les Warriors de 2015/16, avec 34-7.

Si les Celtics remportent les quatre derniers matches à jouer à l’extérieur, à San Antonio, Memphis, New York et Orlando, ils égaleront ainsi le record NBA, détenu par l’équipe de Golden State qui avait fini la saison avec le meilleur bilan de l’histoire (73-9). Et s’ils prennent trois matches, ils battront le record de franchise (32 victoires en 1972/73 et 1974/75).

« On est une équipe très expérimentée. On a des joueurs qui ont gagné des titres, des médailles d’or, qui ont été loin en playoffs », indique le MVP des Finals 2024 pour justifier cette capacité à gagner à l’extérieur. « On sait gagner dans ces conditions et on est très bon là-dedans cette saison. En playoffs, on aura besoin de gagner à l’extérieur donc c’est bien de trouver le rythme en saison régulière. »

La faute à la NBA Cup, le Thunder ne peut pas égaler le record

Et les Celtes pourraient être accompagnés dans leur course à l’histoire par le Thunder, meilleure équipe de la saison. Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers affichent un bilan de 29-7 loin de leurs bases, avec, eux aussi, quatre matches encore à jouer à Houston, Phoenix, Utah et à New Orleans. Néanmoins, même en cas que victoire à chaque fois, il n’y aura pas de record, « seulement » un magnifique 33-7.

Pourquoi ? Parce que le Thunder a été loin lors de la NBA Cup et a joué la demi-finale contre les Rockets à Las Vegas, sur terrain neutre donc. Ce match, contrairement à la finale contre les Bucks, comptait dans le bilan de la saison régulière et Oklahoma City n’aura donc disputé que 40 matches à l’extérieur, et non 41.

Même logique pour le bilan des Lakers 1971/1972 qui avaient joué 41 rencontres loin de Los Angeles mais seulement 38 sur le parquet de leur adversaire – trois matches ayant été programmés sur terrain neutre.

Les meilleures saisons à l’extérieur de l’histoire

Les Warriors en 2015-16 : 34-7 (82.9%)

Les Lakers en 1971-72 : 31-7 (81.6%)

Les Celtics en 2024-25 : 30-7 (81.1%)

Le Thunder en 2024-25 : 29-7 (80.6%)

Les Bulls en 1995-96 : 33-8 (80.5%)

Les Celtics en 1972-73 : 32-8 (80%)