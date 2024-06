MVP des Finals 2024 : Jaylen Brown préféré à Jayson Tatum

« C’était un effort d’équipe et je le partage avec mes frères, et avec mon complice Jayson Tatum, qui est avec moi depuis le début. Donc on partage ça tous les deux. »

Jaylen Brown vient de recevoir le trophée Bill Russell du meilleur joueur des NBA Finals 2024 et il pense d’abord à ses coéquipiers, et surtout avec Jayson Tatum, avec lequel il était en balance.

C’est qu’avec ses 22.2 points, 7.8 rebonds et 7.2 passes de moyenne, ce dernier affiche de meilleures moyennes statistiques sur ces Finals que Jaylen Brown, qui les boucle de son côté avec 20.8 points, 5.4 rebonds, 5.0 passes et 1.6 interception de moyenne. Meilleur scoreur, passeur et rebondeur de l’équipe championne lors de cette campagne de playoffs, Jayson Tatum est le premier joueur à réussir cet exploit… sans être élu MVP des Finals.

Car même s’il est resté le moteur offensif de son équipe, sa progression en termes de lecture du jeu ayant été une des clés du succès de son équipe, afin de casser le rideau défensif de Dallas, il paye sa maladresse.

Globalement plus efficace au scoring, Jaylen Brown a aussi marqué les esprits par son impact défensif, notamment comme première lame sur Luka Doncic. De quoi lui permettre de valider ce trophée de MVP des Finals 2024.

Il décroche ainsi 7 des 11 votes dans le panel de journalistes choisis, Jayson Tatum récupérant les quatre autres.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 Total 540 30 48.0 36.4 72.0 1.0 4.3 5.3 2.4 2.5 1.0 2.1 0.4 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.