Pour jouer avec les blessures, Jaylen Brown a beaucoup étudié Paul Pierce

Depuis la mi-mars, Jaylen Brown est touché au genou. Une blessure qui l’a contraint à manquer plusieurs matchs et son retour sur les parquets avait été compliqué avec trois prestations de suite à 10 points ou moins.

Cependant, sur ses deux dernières sorties, l’ailier semble retrouver du rythme et a enchaîné un match à 24 points face au Heat puis une rencontre à 31 points, ce vendredi face aux Suns.

Si le MVP des Finales en titre se sent mieux, et retrouve de l’allant, c’est notamment parce qu’il a adapté son jeu.

« J’apprends à faire des ajustements pour moins me reposer sur mes capacités physiques », dévoile Jaylen Brown. « Parfois, jouer moins vite peut être une bonne chose. J’essaye d’utiliser ces matchs pour trouver le juste milieu et j’avance jour après jour. »

Jaylen Brown n’est pas à 100% physiquement chaque soir, mais il doit jouer pour atteindre le cap des 65 matchs et être éligible aux trophées et récompenses individuels. Mais l’ailier ne souhaite pas être mis au repos.

« J’ai regardé beaucoup de compilations de Paul Pierce pour comprendre comment il accédait à ses spots et à quel rythme il jouait »

« Je ne suis même pas certain que me reposer changerait quelque chose », avoue-t-il ainsi. « Donc je cherche des solutions pour surmonter cela et être prêt pour les playoffs. »

Dans sa quête de solutions, Jaylen Brown s’est beaucoup inspiré de Paul Pierce. Car la légende des Celtics ne basait pas son jeu sur son explosivité pour dominer ses adversaires et gêné par sa blessure.

« J’ai regardé beaucoup de compilations de Paul Pierce pour comprendre comment il accédait à ses spots et à quel rythme il jouait. Grâce à la blessure, j’ai appris que j’avais beaucoup de technique. Je suis très fort balle en main et on l’a vu ce soir. Pas de dunk, ni de point en transition comme j’ai l’habitude de le faire. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 ☆ BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 ☆ BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 ☆ BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 ☆ BOS 60 35 46.2 31.9 75.9 1.4 4.6 5.9 4.6 2.5 1.2 2.6 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.