Pas de récompenses pour Jaylen Brown, qui n’aura pas joué 65 matches

Depuis plusieurs semaines, Jaylen Brown compose avec un genou qui grince. Il arrive à s’en sortir, en ayant notamment modifié son jeu, mais il n’est pas à 100%. Le faire souffler était une option mais il y a la fameuse barre des 65 matches à jouer pour être ensuite éligible aux trophées et récompenses.

Le MVP des Finals 2024, absent contre Orlando, est actuellement à 63 rencontres et il reste deux matches aux Celtics. Il n’avait donc plus le droit de manquer à l’appel. Pourtant, il est annoncé forfait pour ce vendredi face aux Hornets. Le genou et la préparation des playoffs ont donc eu raison des trophées.

Car comme les playoffs commencent le 19 avril, s’il est gardé au frigo pour les deux matches contre les Hornets, Jaylen Brown aura eu dix jours pour reposer son articulation et se préparer pour le premier tour. Un luxe avant d’enchaîner les rencontres très importantes.

« Ce n’est pas réaliste de penser qu’un joueur puisse être à 100% pendant de longs playoffs et c’est là que le mental prend le dessus », a expliqué Joe Mazzulla. « C’est là que le mental vous pousse. Pendant une saison, et des playoffs, chacun fait avec un petit quelque chose. Donc il faut être capable de faire monter son corps et son esprit à un autre niveau. Peu sont meilleurs que Jaylen pour cela. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 ☆ BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 ☆ BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 ☆ BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 ☆ BOS 63 34 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.