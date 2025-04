Un très grand Zaccharie Risacher (38 points) écoeure les Nets

Zaccharie Risacher connait décidément une fin de saison faste. Élu Rookie de la conférence Est en février et en mars, le numéro 1 de la Draft 2024 a été l’homme à tout faire des Hawks chez les Nets (victoire 133-109), ce jeudi soir. Adroit et en confiance, Zaccharie Risacher a établi son nouveau record en NBA avec 38 point à 15/20 aux tirs dont 6/11 à 3-points, tout en captant 4 rebonds et en délivrant 2 passes décisives en 35 minutes. Aucun rookie n’avait scoré autant de points cette saison.

Si la barre des 40 points n’a pas pu être franchie – « une motivation supplémentaire », disait-il récemment -, le protégé d’Anthony Brossard confirme sa montée en puissance au meilleur des moments dans une rencontre capitale pour le « play-in », deux jours après une désillusion à Orlando. « Je n’ai pas la sensation d’avoir vingt ans. Je me sens adulte depuis mes 16 ans », disait-il au micro de FanDuel Sports Network après la rencontre, alors que Mouhamed Gueye ne pouvait s’empêcher de passer derrière lui pour le décoiffer.

Des Hawks jamais inquiétés

« Discret » mais « indispensable », Zaccharie Risacher comptait déjà 23 points à la pause et il a maintenu la même dynamique au retour des vestiaires, jusqu’à mettre les Hawks sur orbite (+32, 99-37) à la fin du 3e quart-temps, sans que les Nets n’aient mené une seule fois dans la rencontre.

Avec un Dyson Daniels tout proche du « triple-double » (10 points à 4/9 aux tirs, 9 rebonds et 9 passes pour 28 minutes) et un Trae Young aussi bien scoreur que passeur (24 points à 7/15 aux tirs et 12 rebonds en 31 minutes), les hommes de Quin Snyder ne sont pas retombés dans le piège de Jalen Wilson (20 points) et sa bande, comme ça avait été le cas lors de leur dernière opposition au Barclays Center, mi-mars.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Zaccharie Risacher confirme sa bonne forme. Dix jours après ses 36 points aux Bucks, le rookie français d’Atlanta a atteint la barre des 30 points inscrits sur un match pour la quatrième fois cette saison. Si Stephon Castle des Spurs semble promis au titre de « Rookie Of The Year », les bonnes performances répétées du fils de Stéphane Risacher sont de bon augure pour le « play-in ».

— Une fin de semaine importante pour Atlanta. Avec cette nouvelle victoire acquise collectivement (36 passes), les Hawks (8e, 38 victoires – 42 défaites) abordent le dernier virage de la phase régulière dans de bonnes conditions, alors que le Heat et les Bulls continuent de pousser au classement. Ils devront bien négocier un déplacement chez les Sixers, dès ce vendredi, avant de retrouver le Magic, dimanche. Les Nets (12es, 26 victoires – 54 défaites), eux, sont déjà fixés sur leurs sorts depuis longtemps et défieront les Wolves en « back-to-back », avant de recevoir les Knicks pour boucler la boucle.

