Les Bulls toujours à la poursuite des Hawks

Ce mercredi, les Bulls ont une nouvelle fois dominé le Heat, ce qui leur permet d’avoir désormais un match d’avance sur Miami, mais aussi de continuer de mettre la pression sur Atlanta qui ne compte qu’une défaite de moins (43 revers pour Chicago, 42 pour les Hawks) avec le même nombre de victoire (37).

Si chaque rencontre présente un fort enjeu, les hommes de Billy Donovan préfèrent ne pas trop se concentrer sur le classement, comme l’évoque Josh Giddey.

« On sait avant chaque match ce qu’une victoire ou une défaite implique. Nous sommes contents de cette victoire, mais on ne se projette pas trop. Il nous reste encore deux matchs à jouer, je ne sais pas si on peut encore monter ou descendre au classement, mais nous essayons de ne pas trop nous en préoccuper. On prend chaque rencontre les unes après les autres et on verra où on en sera après 82 matchs » conclut ainsi l’Australien.

L’avantage du terrain en ligne de mire

Les Bulls ne sont pas très loin d’Atlanta au classement, mais les hommes de Billy Donovan n’ont pas la main. Grâce à leur meilleur bilan dans la conférence (27-22 contre 26-24), les Hawks possèdent actuellement le « tie-breaker », ce qui signifie que les Bulls doivent remporter un match de plus sur la fin de la saison régulière…

Or, si le calendrier de Chicago n’est pas trop compliqué (Washington et Philadelphie), celui d’Atlanta ne l’est pas beaucoup plus (Brooklyn, Philadelphie et Orlando). S’ils assurent contre les Nets et les Sixers, qui ne jouent plus rien depuis longtemps, Zaccharie Risacher et ses coéquipiers garderont donc la 8e place de l’Est.

Alors, si les Bulls ne misent pas trop sur la 8e place, la bande de Josh Giddey espère bien finir 9e pour avoir l’avantage du terrain lors du premier match du « play-in », face au Heat.

« Quoi qu’il arrive, on va devoir jouer face à une bonne équipe. Les deux prochains matchs décideront de tout ça, mais on veut jouer à domicile », analyse Billy Donovan.

Bonne nouvelle pour Chicago qui devrait affronter Miami au « play-in« . Un adversaire que les Bulls ont déjà battu trois fois cette saison en trois confrontations. De quoi mettre en confiance tous les joueurs de l’Illinois comme l’évoque Kevin Huerter. « On joue bien au basket et on va certainement recroiser le Heat dans une semaine. On doit bien gérer les deux derniers matchs et voir si on peut recevoir un peu d’aide de la part d’Atlanta. Sinon, on sera prêt à jouer à nouveau le Heat » explique ainsi l’ancien shooteur des Kings.