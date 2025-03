Lonzo Ball veut vite retrouver des Bulls capables de « battre n’importe qui »

Lonzo Ball a manqué les 12 derniers matchs de Chicago à cause d’une blessure au poignet, mais la franchise de l’Illinois tourne bien en son absence, comme en témoignent ses huit succès sur les dix dernières rencontres.

Cette bonne dynamique permet aux Bulls de se préparer au « play-in » et de continuer à rêver de playoffs, comme l’évoque le meneur : « On sait qu’on va devoir gagner deux matchs. C’est l’objectif pour nous maintenant. C’est pourquoi j’essaie de revenir aussi vite que possible afin de voir comment je peux aider mon équipe. »

Pendant que l’aîné de la fratrie Ball était absent, Coby White et Josh Giddey sont montés en puissance afin de permettre à Chicago d’enchaîner les victoires, à l’image des 37 points de Coby White contre Denver ou de la très belle performance de Josh Giddey, qui a frôlé le quadruple-double sur le terrain des Lakers.

« Je suis très fier d’eux. Je criais devant ma télé en les regardant. Ce sont probablement nos meilleurs matchs de la saison, notre meilleure période », se réjouit Lonzo Ball. « On a connu plein de hauts et de bas, mais c’est le bon moment pour être en forme. Avec le niveau de Coby [White], j’ai l’impression qu’on peut battre n’importe qui. »

Un surplus d’arrières finalement salvateur pour les Bulls

Après la « trade deadline », on pouvait avoir quelques interrogations face aux ambitions de Chicago. Le transfert de Zach LaVine avait rapporté Kevin Huerter, Tre Jones et seulement un premier tour de Draft (celui des Bulls de cette année) et on pouvait d’ailleurs craindre un embouteillage sur les postes extérieurs avec Lonzo Ball, Josh Giddey, Coby White, Tre Jones ou encore Ayo Dosunmu pour ne citer qu’eux.

Mais les blessures ont finalement clarifié les choses pour les Bulls et Billy Donovan. Avec la fin de saison prématurée d’Ayo Dosunmu, opéré de l’épaule, et les pépins successifs de Lonzo Ball et Tre Jones, l’entraîneur de Chicago a fait le choix de miser sur Josh Giddey et Coby White, un choix payant puisque ce sont les deux hommes forts de l’équipe actuellement (respectivement 22.1 et 29.8 points de moyenne en mars).

« Les gens nous reprochaient d’avoir vingt extérieurs. Je pense que cela nous est bien utile maintenant« , plaisante Lonzo Ball. Reste à savoir si les jeunes Bulls pourront confirmer cette forme quand le « play-in » viendra.