Les Bulls ne veulent pas (encore) écarter Lonzo Ball

Alors que les Bulls restent encore classés dans le Top 10 de la conférence Est, sans pourtant être menacés par les équipes derrière eux, on ignore toujours si Lonzo Ball reviendra sur les parquets cette saison. Pour l’heure, il en est à sept matchs ratés d’affilée et, à en croire sa franchise, cela pourrait bien continuer…

« Actuellement, je pense que son intention est juste d’essayer de revenir sur le terrain » explique néanmoins Billy Donovan, en référence à la blessure au poignet droit du meneur. La même qu’en début d’exercice… « Les médecins ne lui disent pas qu’il doit rester sur le côté. C’est juste une question de ressenti : quand il sentira qu’il peut faire des choses sur le terrain tout en étant à l’aise, [alors il reviendra]. »

En l’état, Lonzo Ball n’est donc pas forfait jusqu’à la fin de campagne, Chicago ayant encore 15 matchs à jouer en 2024/25, dont cinq en « road trip » sur la côte Ouest. Déplacement auquel n’a carrément pas pris part le joueur de 27 ans, qui ne devrait pas non plus se faire opérer du poignet durant l’été.

On se rappelle que « Zo », prolongé début février par les Bulls, reste sur deux années blanches et, après de multiples opérations au genou, il a pu disputer 35 matchs cette saison. Pour 7.6 points, 3.4 rebonds, 3.3 passes et 1.3 interception de moyenne (en 22 minutes). D’abord utilisé en sortie de banc, il était ensuite redevenu titulaire.

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.2 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30 40.6 32.9 41.7 1.1 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NOP 63 32 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NOP 55 32 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.7 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 35 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 2024-25 CHI 35 22 36.6 34.4 81.5 0.7 2.7 3.4 3.3 1.6 1.3 1.2 0.5 7.6 Total 287 31 39.8 36.2 59.9 1.0 4.5 5.5 5.8 2.1 1.5 2.4 0.6 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.