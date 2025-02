Finalement, Lonzo Ball prolonge pour deux ans à Chicago

On pensait que, comme Zach LaVine, Lonzo Ball allait rapidement quitter l’Illinois, alors que la franchise s’était pleinement lancé dans sa reconstruction, mais ESPN nous informe qu’il prolonge finalement chez les Bulls et ce pour 20 millions de dollars sur deux ans, la deuxième année étant une « team option » !

Pourtant, le nom du meneur de 27 ans revenait beaucoup dans les discussions de transfert ces derniers jours et, à quelques mois de sa fin de contrat, beaucoup l’imaginaient être à son tour sacrifié par les dirigeants de Chicago. Finalement, il n’en a rien été et le voilà donc lié à la franchise jusqu’en 2027.

Une bonne nouvelle et une belle histoire pour Lonzo Ball, qui a tout de même mis près de trois ans à revenir de ses blessures/opérations au genou et qui, depuis, se montre plutôt convaincant sur le parquet : 7.2 points, 3.5 passes décisives, 3.4 rebonds et 1.5 interception sur 22 minutes et sur une trentaine de matchs (à 34% à 3-points).

Reste à voir ce que les Bulls feront avec les autres membres de l’effectif évoqués dernièrement dans les rumeurs de transfert, Nikola Vucevic et Patrick Williams pouvant encore bouger dans les prochaines heures…

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.2 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30 40.6 32.9 41.7 1.1 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NOP 63 32 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NOP 55 32 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.7 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 35 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 2024-25 CHI 29 21 36.9 34.8 85.7 0.7 2.7 3.4 3.5 1.7 1.5 1.2 0.5 7.2 Total 281 31 39.8 36.3 59.7 1.0 4.5 5.5 5.9 2.1 1.5 2.4 0.6 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.