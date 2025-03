Bouillants, Coby White et les Bulls s’offrent les Nuggets à Denver !

C’est sans Aaron Gordon ni Nikola Jokic que les Nuggets recevaient une équipe des Bulls en grande forme. Malgré les absents, c’est toutefois Denver qui démarre fort la rencontre derrière un Jamal Murray adroit. La franchise du Colorado parvient même à prendre 10 points d’avance grâce à un tir du logo de Russell Westbrook (29-19).

Pour répondre aux assauts des Nuggets, c’est Coby White qui commence à se montrer avec ses 9 points dans le premier acte, ce qui permet aux Bulls de n’avoir que huit longueurs de retard (35-27) après 12 minutes.

Le meneur/arrière fait encore parler de lui dans le deuxième quart-temps puisqu’il inscrit 15 points pour faire déjà monter son compteur personnel à 24 unités à la pause. Dans son sillage, et grâce à leur vitesse, les Bulls prennent l’avantage (42-41), mais Peyton Watson se met en évidence et permet à Denver de passer un 9-0 à Chicago pour reprendre huit longueurs d’avance (49-58). À la mi-temps, les deux équipes sont néanmoins à égalité (65-65).

Les Bulls intraitables en fin de match

Si pendant le troisième quart-temps, aucune équipe n’arrive à dominer l’autre (95-95), tout change dans le dernier acte. À un peu moins de quatre minutes du terme, les Bulls parviennent à prendre plus de 10 points d’avance pour la première fois de la rencontre grâce à un tir à 3-points de Josh Giddey (123-111). Dans la foulée, Denver passe un 5-0 pour essayer de recoller au score (123-115), mais ça ne suffit pas et Nikola Vucevic inscrit les six derniers points de Chicago pour sceller le sort de la rencontre.

Les Bulls parviennent donc à s’imposer (129-119) et enchaînent un troisième succès de rang grâce aux 37 points de Coby White à 11/29 au tir et aux 26 points, 7 rebonds et 9 passes de Josh Giddey !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Bulls confirment leur bel élan. Chicago a remporté 8 de ses 10 derniers et reste sur son excellente dynamique de fin de saison. Avec 32 victoires pour 40 défaites, les hommes de Billy Donovan mettent la pression sur le Magic (34 victoires et 38 défaites) pour espérer ne jouer qu’un seul match du « play-in ».

– Record en carrière pour Peyton Watson. Avec les absences d’Aaron Gordon et de Nikola Jokic, Peyton Watson en a profité pour se montrer. Le jeune ailier de 22 ans a inscrit 24 points, son record en carrière, à 8/12 au tir et 2/4 à 3-points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.