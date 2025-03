À Chicago, les jeunes pousses fleurissent

Après le transfert de Zach LaVine, on pouvait s’attendre à voir Chicago chuter au classement, avec les yeux tournés vers la Draft, plutôt que vers les playoffs. Un sentiment confirmé par une série de six défaites consécutives autour de la mi-février. Pourtant, du côté de la franchise, il n’a jamais été question de laisser tomber la saison pour se concentrer sur la Draft.

« Tout le monde dans ce vestiaire veut gagner des matchs, être compétitifs et c’est le cas depuis le début de saison et ça le sera jusqu’à la fin« , lâchait Josh Giddey après une défaite face aux Pacers (127-112), le 2 mars dernier.

Une volonté qui se confirme sur le terrain puisque depuis le 25 février (et un succès face aux Sixers), les Bulls ont remporté 9 de leurs 14 derniers matchs et possèdent le 7e meilleur bilan de NBA sur cette période.

Preuve de ce regain de forme du côté de Chicago, le dernier succès autoritaire (146-115) face aux Lakers derrière un Josh Giddey qui a frôlé le quadruple-double (15 points, 10 rebonds, 17 passes et 8 interceptions).

Giddey-White, un duo complémentaire

Depuis le All-Star Break, Josh Giddey évolue à un niveau de… All-Star. Sur ses 11 derniers matchs, il tourne à 22.3 points, 10.5 rebonds et 9.1 passes de moyenne avec de très bons pourcentages (53% au tir et 52% à 3-points).

Une montée en puissance qui peut s’expliquer par les libertés qui lui sont offertes depuis que Zach LaVine a été transféré comme l’analyse son coach, Billy Donovan : « On lui donne la liberté de prendre les tirs qui se présentent. C’est bien plus qu’une question de tirs avec lui. Il sent bien le jeu, il a une bonne intelligence de jeu, il peut passer et il lit bien les défenses également. »

Si Josh Giddey peut avoir autant d’espace pour s’exprimer, c’est notamment parce que les défenses ont un autre problème à gérer : Coby White. Si le meneur marche sur l’eau, son coéquipier du « backcourt » est en feu depuis neuf matchs. Sur cette période, il tourne à 29.9 points de moyenne, 4.7 rebonds et 3.6 passes à 51% au tir.

« J’ai encore beaucoup de chemin à faire avant de pouvoir m’ajuster au meilleur défenseur chaque soir, mais c’est une période excitante pour moi où je peux apprendre« , s’enthousiasmait l’arrière après la défaite face aux Rockets, le 16 mars. Un match où Coby White avait dû se frotter à Dillon Brooks, parvenu à le limiter à 23 points à 7/21 au tir, un de ses moins bons matchs sur cette période.

Un lâcher de jeunes taureaux

Derrière les deux nouvelles stars des Bulls, le rookie Matas Buzelis hausse aussi le ton, à l’image de ses 31 points face aux Lakers. Un regain de forme lié à la stratégie de Billy Donovan. L’entraîneur des Bulls a fait un choix simple : miser sur son jeune effectif (25 ans de moyenne) pour jouer vite et fatiguer l’adversaire.

« On voit les adversaires avoir les mains sur les genoux dès qu’ils le peuvent, ce sont des signes qui ne trompent pas, » expliquait Tre Jones. « Surtout durant le dernier quart-temps, » complète Kevin Huerter. « Les entraîneurs nous ont montré les chiffres, mais on le voit sur le terrain. Quand on continue de courir, ils mettent les mains sur leurs genoux dès qu’ils en ont l’occasion, surtout durant les lancers-francs. »

En effet, les Bulls jouent vite, et c’était une volonté en début de saison. Sur les 14 dernières rencontres, ils jouent, en moyenne, 102.5 possessions par match, le troisième plus gros total de NBA derrière les Pistons (102.7) et le Jazz (103.5). « Durant les 3e et 4e quart-temps, on entend les adversaires dire qu’on joue vite et qu’on est en grande forme« , rapporte Tre Jones.

Forts de cette dynamique, les Bulls sont, pour le moment, 9e de l’Est (31 victoires, 40 défaites), mais ils peuvent encore espérer rattraper le Magic (33 victoires, 38 défaites), 8e, pour se donner deux chances d’aller en playoffs.