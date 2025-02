Josh Giddey, un Australien en feu

Voyant que Andre Drummond restait à bonne distance de lui, Josh Giddey a fait un pas de recul derrière la ligne à 3-points et a converti. Et se permettait un geste de la main, trois doigts pointés vers le public. Ce tir primé offrait… 48 points d’avance à son équipe sur le parquet des Sixers, dans le quatrième quart-temps.

Le meneur australien en terminait avec l’un de ses meilleurs matchs sous le maillot des Bulls : 25 points (8/11 aux tirs), 16 rebonds, 6 passes (mais autant de ballons perdus) et 3 contres en 31 minutes. Il a été le véritable catalyseur d’une attaque des Bulls en pleine confiance face à la mollesse défensive d’en face.

Notamment dans le second quart-temps où il a inscrit 15 points et a été à l’origine de la majorité des points, en comptant sa création, de son équipe. On retient également son 6/6 aux lancers et son parfait 3/3 derrière l’arc. « Il s’agit simplement de shooter avec confiance », résume le joueur de 22 ans.

Son adresse n’est pas l’histoire d’un soir. Sur l’ensemble de la saison, il affiche 37% de réussite à 3-points, son meilleur pourcentage en carrière. Mieux, en février, ce ratio grimpe à 52%. De quoi booster sa production sur ce mois, après près de 20 points de moyenne, en plus de 8 rebonds et 5 passes.

Prendre les bons tirs

« Il y a eu des moments, plus tôt dans la saison, où les tirs ne rentraient pas. J’avais de bons tirs, et il faut juste rester dans le coup. Quand vous commencez à vous remettre en question, c’est là que vous trébuchez. Que ce soit dans les bons ou les mauvais matches, je suis resté au gymnase. Je sais que c’est quelque chose que je dois améliorer et que je dois continuer à améliorer », nuance l’Australien.

Il ajoute : « Évidemment, on se sent bien quand les tirs commencent à tomber, cela peut avoir un effet boule de neige. C’est probablement là où j’en suis en ce moment. »

« Il prend de bons tirs à 3-points. Beaucoup d’entre eux sont de bons ‘catch-and-shoot’. Il a vraiment augmenté son pourcentage au tir à 3-points. Et quand il se rapproche de la ligne pointillée, c’est là qu’il est vraiment productif », analyse Billy Donovan en parlant de son « floater ».

Son coach rappelle que ce tir extérieur ne représente qu’une partie de son jeu. « On lui donne la liberté de prendre les tirs qui se présentent. C’est bien plus qu’une question de tir avec lui. Il sent bien le jeu, il a un bon QI, il peut passer, il lit bien les défenses aussi », décrit son coach. Les Sixers l’ont bien vu cette nuit.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 53 29 45.1 36.1 77.4 1.7 5.6 7.3 6.4 1.7 1.1 2.7 0.6 12.7 Total 263 29 46.2 32.2 75.8 1.7 5.6 7.3 5.9 1.6 0.8 2.6 0.5 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.