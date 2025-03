Le MVP de la nuit | Josh Giddey a flirté avec le quadruple-double

« Huit interceptions ?! » Avec un grand sourire, Josh Giddey doit faire répéter l’information au journaliste pour y croire. Oui, sur le parquet des Lakers, le meneur de jeu des Bulls a pulvérisé son record en carrière en la matière (4). « (Sur les) huit interceptions, certaines se sont présentées à moi sans effort. Alors je prends », formule celui qui est peu connu pour son impact en défense.

En amont du match, on lui avait assigné une mission de haute importance : se charger du cas Luka Doncic. « Je me suis dit : ‘Wow, je n’ai jamais vraiment eu une mission comme ça avant en NBA’, et c’est quelque chose que j’ai toujours voulu. Défendre sur les meilleurs joueurs de la ligue. Il a marqué 40 points ou quelque chose comme ça, mais c’est la meilleure façon d’apprendre en tant que défenseur et évidemment, c’est quelque chose sur lequel je veux m’améliorer », livre-t-il.

Le Slovène n’a pas marqué autant, mais a tout de même bouclé son match avec 34 points (10/18 aux tirs dont 8/13 de loin), avec un show absolu en première période. Mais le maestro de Los Angeles a aussi perdu 7 ballons, dont certains volés par l’Australien.

Ce dernier s’est également fait remarquer, en provoquant une faute technique de Luka Doncic, qui l’a repoussé (de frustration ?) sur une remontée du ballon. « Josh est un dur, je ne sais pas si Luka a aimé ça. Je suis sûr que c’est un compétiteur lui aussi. Josh va tenir bon. Il l’a affronté avec beaucoup d’intensité », salue son coach Billy Donovan.

Josh Giddey n’a pas fait que de se montrer en défense. Il s’est comporté en général dans le jeu des Bulls. Sans énormément marquer, il a surtout été le distributeur en chef. Et Matas Buzelis a beaucoup profité de ses transmissions derrière l’arc.

Quasiment un triple-double de moyenne depuis le « break »

« Josh est l’un de ces gars qui peut avoir de l’influence sur le jeu de différentes façons. Les rebonds offensifs, les ballons déviés pour nous offrir des possessions supplémentaires, il offre des tirs aux gars… Je le félicite car celui a pris un peu de retard pour retrouver son rythme (ndlr : il a manqué plusieurs matchs à cause de sa cheville). Pour un meneur de jeu, sa capacité au rebond nous aide vraiment beaucoup. Ça nous aide en transition », apprécie Billy Donovan.

Le meneur des Bulls a ainsi signé 15 points (5/11 aux tirs), 17 passes – record en carrière égalé – pour seulement 2 ballons perdus et 10 rebonds, pour 40 d’évaluation. Un 4e triple-double cette saison donc, qui aurait pu se transformer en quadruple-double avec simplement 2 interceptions de plus.

Le genre de performance qui vient confirmer sa grande forme du moment. Depuis le All-Star Game, il tourne à 22 points (53% aux tirs dont 52% à 3-points), 10.5 rebonds et 9 passes de moyenne sur 11 matchs ! Avec lui, les Bulls, en plein « road trip » à l’Ouest, sont une bonne dynamique avec sept victoires en neuf sorties.

Josh Giddey apprécie l’envie de partager le cuir qui ressort en ce moment chez les Bulls (41 passes face aux Lakers, record de saison). « On fait tourner le ballon, on joue à notre rythme et cela dicte les choses dès le départ. C’est une longue série de déplacements, on a gagné de bons matchs face à de très sérieux adversaires. […] Je suis très heureux d’où on en est », savoure l’Australien.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 62 30 46.6 37.9 78.5 1.7 6.0 7.7 6.9 1.7 1.2 2.7 0.6 14.0 Total 271 29 46.4 32.8 76.5 1.7 5.7 7.4 5.9 1.6 0.8 2.6 0.5 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.