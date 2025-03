Le MVP de la nuit | Coby White, le multirécidiviste

Après 35 points à Sacramento puis 36 points chez les Lakers, c’est en toute logique que Coby White a inscrit 37 points lundi à Denver pour un nouveau succès surprise des Bulls, vainqueurs de huit de leurs dix dernières rencontres. Coby White y est évidemment tout sauf étranger, avec une série offensive de toute beauté et un deuxième titre de « Joueur de la semaine » obtenu lundi avant le match chez les Nuggets.

Pas de quoi le rassasier. Nikola Vucevic pouvait bien s’amuser à mimer de lui faire de l’air avec sa serviette en après-match, rien ne semble faire baisser Coby « White Hot » de température.

Avec ses performances récentes, l’arrière de 25 ans inscrit son nom dans les annales de Chicago, rien que ça. Il est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la franchise à remporter deux titres de « Joueur de la semaine » d’affilée. Le voilà désormais dans un club fermé de « serial scoreurs », le cinquième joueur en 59 saisons des Bulls à enchaîner trois matchs à 35 points et plus, après Michael Jordan évidemment, Bob Love, DeMar DeRozan et Zach LaVine. Coby White a pris le relais des deux derniers cités et les trous laissés au scoring par leurs départs.

Près de 30 points de moyenne en mars

« Je me sens privilégié » a réagi Coby White au micro de Chicago Sports Network. « Privilégié d’être là, dans cette situation à cet instant. Je ne le prends pas pour acquis. Ce n’est pas trop de le dire, et c’est une expérience qui me remplit d’humilité. Je suis simplement super reconnaissant pour tout ça. » « Ma confiance est grande » a-t-il poursuivi en conférence de presse. « Comme je le dis toujours, ce n’est pas que grâce à moi, cela demande d’être entouré. Ma famille, mes coéquipiers et l’organisation des Bulls continuent de me pousser. »

Et cela fonctionne à merveille, à l’image de sa première période presque parfaite lundi avec 24 points à 8/10 au tir, dont 4/5 à 3-points, assortis de trois passes décisives et deux interceptions.

Les Nuggets n’ont jamais su trouver la parade face au Coby White nouveau vu ces dernières semaines, capable d’alterner entre adresse extérieure et attaque de cercle en transition avec une grande justesse. Et alors que Denver a su limiter l’ancien arrière de North Carolina à 3/12 au retour des vestiaires, Coby White est parvenu à aller chercher ses points sur la ligne des lancers-francs, à 6/7 sur la ligne en deuxième période.

L’hommage de Mike Malone

« Coby est un joueur extraordinaire » lui a rendu hommage Mike Malone, le coach des Nuggets devant les médias. « Billy Donovan lui laisse le champ libre pour attaquer, shooter de loin… Ces dernières années, Chicago a toujours été une équipe qui ne prenait pas beaucoup de tirs à 3-points, et j’ai le sentiment qu’ils en ont pris beaucoup plus dernièrement. Et Coby en est responsable en grande partie. En contre-attaque, il est devenu presque indéfendable. Il joue avec en tête l’idée de toujours vous attaquer, il va vers le cercle. Pouvoir prendre huit tirs de loin par match avec un haut pourcentage tout en obtenant à la fois huit lancers par match, peu de joueurs en sont capables. C’est ce qui le rend si intriguant. Vous savez, parfois, vous êtes dans la position de coach mais je suis aussi un fan de ce jeu, vous voyez différentes équipes, différents joueurs et vous voyez leur évolution. Voir de loin à quel point il a mûri dans son jeu, c’est vraiment fun à regarder. »

Difficile de contredire Mike Malone, alors que Coby White tourne depuis le début du mois à 29.8 points de moyenne à 50% au tir en douze matchs. Chicago peut désormais rêver de remonter dans la hiérarchie de l’Est en vue du play-in. Et de faire oublier l’idée que les Bulls allaient désormais sombrer après s’être séparé de ses stars, alors qu’ils n’ont peut-être fait que laisser de la place à celles qui attendaient d’éclore. Comme Coby White et Josh Giddey.