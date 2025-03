Joueurs de la semaine | Le doublé pour Coby White

On n’arrête plus Coby White, nommé « Player Of the Week » pour la première fois de sa carrière il y a sept jours… et qui l’est de nouveau cette semaine !

Il faut dire qu’avec ses 30.3 points, 4.0 passes et 3.3 rebonds de moyenne sur les quatre derniers matchs (pour trois victoires), à 56% au shoot (dont 39% à 3-points) et 85% aux lancers-francs, le meneur des Bulls est particulièrement précieux depuis trois semaines pour une équipe de Chicago qui mise sur sa vitesse et sa jeunesse. Lui qui s’est notamment offert 35 puis 36 points contre les Kings puis les Lakers.

À l’Ouest, c’est Kevin Durant qui rafle la mise pour la… 33e fois de sa carrière ! Soit désormais autant que Kobe Bryant, mais toujours largement moins que le leader en la matière, LeBron James, et ses 69 trophées.

La semaine dernière, « KD » a tourné à 27.3 points, 6.3 passes décisives et 4.3 rebonds de moyenne sur trois matchs (pour trois victoires). Le tout à 59% au shoot (dont 47% à 3-points) et 93% aux lancers-francs. Avec, en prime, un carton à 42 points contre les Cavs, leaders de la conférence Est.

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 26 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 37 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 2024-25 CHI 64 33 44.4 36.2 89.8 0.3 3.2 3.6 4.4 2.2 1.0 2.3 0.2 20.0 Total 412 30 43.1 36.8 86.1 0.4 3.3 3.6 3.8 2.1 0.7 1.8 0.2 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.