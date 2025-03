Joueurs de la semaine | Une grande première pour Coby White !

Il y avait énormément de candidats pour le trophée de « Joueur de la semaine » à l’Ouest. Shai Gilgeous-Alexander, Ja Morant ou James Harden étaient des candidats crédibles, mais la NBA leur a préféré Anthony Edwards.

Il faut dire que l’arrière des Wolves a tourné à 32.7 points de moyenne à 51.5% de réussite sur la période, et que son équipe a remporté trois matchs sur trois, et plus globalement les huit derniers matchs…

De quoi lui permettre d’être aussi préféré à Jalen Green (Houston) ou encore Ivica Zubac (LA Clippers).

À l’Est, c’était très ouvert et la Grande Ligue a décidé d’innover en mettant à l’honneur Coby White. Le « combo guard » de Chicago est en forme, avec 27.7 points, 7.0 rebonds et 4.0 passes de moyenne sur la semaine, alors que les Bulls ont remporté deux matchs sur trois, et il décroche donc son premier trophée de « Player of The Week ».

Il est de son côté préféré à Jarrett Allen (Cleveland), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Paolo Banchero (Orlando), Pascal Siakam (Indiana), Jayson Tatum (Boston) et Karl-Anthony Towns (New York).

À noter que ce n’est toutefois que la deuxième fois qu’Anthony Edwards est de son côté honoré de la sorte.