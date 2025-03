Le cinq majeur de la semaine | Anthony Edwards et Ja Morant montent en pression

Comme chaque semaine ou presque, Shai Gilgeous-Alexander est la première pierre de notre cinq majeur tant le meneur/arrière du Thunder brille, alors que son équipe accumule les victoires.

Son adversaire dans la course pour le MVP, Nikola Jokic, était de son côté moins évident cette semaine, avec la lourde défaite face aux Wolves, et le revers à domicile face aux Wizards d’Alex Sarr. Difficile néanmoins de trouver un intérieur plus fort que lui sur le plan individuel, et il conserve donc sa place dans l’équipe.

À leurs côtés, James Harden garde également sa place à la faveur d’une semaine digne de ses plus belles années, alors que ce sont Ja Morant et Anthony Edwards qui complètent l’équipe, avec quelques grosses perfs.

James Harden

3 victoires – 1 défaite

26.3 points de moyenne à 44% à 3-points, 7.5 rebonds et 10.5 passes

Ja Morant

2 victoires – 1 défaite

33.7 points de moyenne à 65% de réussite, 4.3 rebonds et 8.7 passes

Shai Gilgeous-Alexander

3 victoires – 1 défaite

34.5 points de moyenne à 54% de réussite, 3.5 rebonds et 7.0 passes

Anthony Edwards

3 victoires – 0 défaite

32.7 points de moyenne à 52% de réussite, 3.3 rebonds et 4.3 passes

Nikola Jokic

2 victoires – 2 défaites

34.3 points de moyenne à 58% de réussite, 11.5 rebonds et 6.5 passes

NB : l’outil de sondage que nous utilisions étant devenu payant, nous cherchons actuellement une solution pour créer des sondages simples afin de voter pour le MVP de la semaine