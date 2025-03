Retour à Miami pour Stephen Curry ?

Golden State pourrait retrouver Stephen Curry plus tôt qu’envisagé. Le meneur des Warriors a ainsi déjà rejoint ses coéquipiers, engagés dans un « road trip » de six rencontres, annonce carrément ESPN.

Sa date de retour n’est pas encore connue avec certitude, et dépendra de comment il se sentira mardi, date du match de la franchise de la Baie à Miami. Le meneur All-Star s’était blessé suite à une grosse chute contre les Raptors jeudi dernier, laissant imaginer une absence prolongée.

Stephen Curry était attendu à un moment ou à un autre lors de cette série à l’extérieur de Golden State, débutée par une défaite samedi à Atlanta, et qui se poursuivra jusqu’au 3 avril prochain.

Son retour pourrait en tout cas faire le plus grand bien aux Warriors, à la course pour se maintenir dans le Top 6 de la Conférence Ouest et éviter ainsi le « play-in ». La formation de Steve Kerr a plutôt bien tenu le choc, en remportant cinq de ses neuf matchs disputés sans son maître à jouer cette saison.

La franchise d’Oakland doit capitaliser lors de ses prochaines sorties suite au revers chez les Hawks. Les Warriors vont affronter le Heat, pour le retour de Jimmy Butler à Miami qui vient juste de mettre fin à une série de dix défaites, puis les Pelicans et les Spurs, deux équipes qui n’ont plus rien à jouer dans cette fin de saison.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GOS 60 32 44.7 39.4 92.9 0.5 3.8 4.3 6.0 1.4 1.1 3.0 0.4 24.1 Total 1016 34 47.1 42.3 91.1 0.7 4.0 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.