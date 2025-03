Malgré sa grosse chute, Stephen Curry ne devrait pas être absent trop longtemps

En plein troisième quart-temps face aux Raptors, Stephen Curry pénètre et fait une passe vers Jonathan Kuminga. Mais il se retrouve pris en sandwich par deux joueurs de Toronto et chute lourdement. Il reste alors au sol de longues secondes.

Ayant rejoint le banc et examiné par les médecins, le meneur de jeu de Golden State retrouve les vestiaires et ne reviendra pas sur le parquet pour finir la rencontre, gagnée par les Warriors.

« Il pensait peut-être revenir. On a décidé de ne pas prendre de risques, donc on espère que ce n’est pas grave », a commenté Steve Kerr, avant l’IRM du joueur (17 points) et devant la contusion au bassin dont il souffre.

Une simple contusion

Une blessure de Stephen Curry est toujours une mauvaise nouvelle pour les Warriors. Et celle-là arrive avec une grosse chute. « C’était un moment effrayant », juge Draymond Green. « Il est tombé lourdement. On pouvait l’entendre. C’est dingue. On a eu peur et j’espère que ça va aller. »

Les champions NBA 2022 vont partir pour un « road trip » d’une dizaine de jours et de six matches, en commençant à Atlanta samedi soir pour finir à Los Angeles, face aux Lakers, le 3 avril.

Selon ESPN, les examens ont révélé « une contusion » mais « aucun dommage structurel ». Stephen Curry va donc manquer le début du « road trip » de six matches de Golden State, alors qu’il débutera les soins ces prochains jours. Toutefois, Golden State peut souffler car le double MVP ne devrait pas être absent trop longtemps.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GOS 60 32 44.7 39.4 92.9 0.5 3.8 4.3 6.0 1.4 1.1 3.0 0.4 24.1 Total 1016 34 47.1 42.3 91.1 0.7 4.0 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.