Les Warriors s’embourbent face à Georges Niang et aux Hawks

Alors que les Warriors apprennent à vivre sans Stephen Curry pour quelques jours encore, les Hawks ont signé une sixième victoire de suite contre San Francisco à la State Farm Arena (124-115), ce samedi soir. Ils ont ainsi su capitaliser sur leur avance acquise très tôt dans la rencontre pour signer un succès relativement facilement.

D’entrée, Atlanta commence la rencontre pied au plancher face à une équipe de Golden State apathique en défense. Un 21-7 dans le premier quart-temps et surtout une réussite aux tirs imparable (15/20 dont 4/7 à 3-points) permet aux Hawks de mener largement les débats (+20, 38-18), avant de voir les Warriors recoller légèrement en fin de période (40-23). Tout le monde est à la fête à Atlanta, personne n’est oublié, d’autant que tous les titulaires avaient marqué au bout de seulement trois minutes et demi de jeu…

Avec un Dyson Daniels hyperactif des deux côtes du terrain (12 points, 11 rebonds et 6 passes) et un Onyeka Okongwu omniprésent (22 points, 12 rebonds et 6 passes), les Hawks continuent leur tour de force, avec une grosse présence dans la raquette (20 points marqués à l’intérieur). Mais Jimmy Butler et Jonathan Kuminga, auteurs respectivement de huit et douze points dans le 2e quart-temps, limitent la casse à la mi-temps (69-57).

Un Georges Niang intenable au retour des vestiaires

Gênés par les intérieurs géorgiens, les hommes de Steve Kerr reviennent des vestiaires avec la ferme intention d’artiller de loin. Et ça marche : Brandin Podziemski et Quinten Post marquent deux tirs à 3-points à tour de rôle pour mettre la pression sur Atlanta (77-69). Mais les Hawks ne lâchent pas et leur infligent, à leur tour, un 16-4 pour repousser leurs visiteurs du soir.

Dans le sillage de Trae Young (25 points à 9/15, 5 rebonds, 10 passes en 35 minutes), Georges Niang (23 points à 8/11 aux tirs dont 6/9 à 3-points) redonne vingt points d’avance aux siens sur un deuxième tir à 3-points de suite pour débuter les douze dernières minutes. L’ancien des Cavaliers, alors qu’il n’avait inscrit que trois points à la pause, a fait tomber la foudre de loin pour aider les siens à garder l’avance acquise dans le premier quart-temps.

Mais quelques ballons perdus ici et là et un manque de concentration sur certaines actions privent les Hawks de paniers pendant trois longues minutes, avant que Caris LeVert ne débloque la situation pour finalement s’imposer 124 à 115. « Le plus important pour nous à ce moment de la saison, c’est de continuer à développer de bonnes habitudes », souligne Georges Niang. « Qu’importe les situations – de la joie, de la tristesse ou de la colère – il faut rester sur les mêmes standards et à un moment, vous connaitrez le succès, même si ce ne sera jamais linéaire. »

S’ils ont remporté le 4e quart-temps (34-26), les Warriors partaient de trop loin pour espérer s’imposer en Géorgie. « C’est une défaite cuisante et terrible », soufflait Draymond Green, après coup. « Il reste onze matchs et tout reste à jouer. On ne devrait pas subir un revers comme celui-là. »

En « back-to-back », les Hawks (7es à l’Est, 34 victoires – 36 défaites) affronteront Guerschon Yabusele et les Sixers dès ce dimanche soir, alors que Jimmy Butler, avec les Warriors (6es à l’Ouest, 41 victoires – 30 défaites), retrouvera le Heat, à Miami, mardi soir.

CE QU’IL FAUT RENTENIR

— Zaccharie Risacher appliqué. Après avoir aligné les 3-points chez les Hornets en début de semaine, l’ancien poste 3 de Bourg-en-Bresse a enchainé 2+1 et 3-points en début de match. Plus effacé offensivement par la suite, il a inscrit un tir primé important dans le « money time » pour plier la rencontre (115-102), à trois minutes du terme. « Si ce gars n’est pas Rookie de l’année : qu’est-ce qu’on fait ? Ce qu’il a été capable de faire est remarquable car il est dans une équipe avec beaucoup d’ailiers. Il est présent tous les jours et ne se plaint pas et défend toujours. Il n’a peur de rien, et il a 19 ans », salue Georges Niang.

— Mauvaise opération pour les Warriors dans la cours aux playoffs. Avec cette 30e défaite en 70 matchs pour leur premier des six matchs à l’extérieur, la franchise de la Baie de San Francisco pourrait se faire rattraper par les Clippers, opposés au Thunder ce dimanche soir, dans la course à cette 6e place à l’Ouest.

De notre correspondant à Atlanta (Géorgie).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.