Des amendes pour Trendon Watford, Myles Turner et Andrew Nembhard

Lors de la rencontre entre les Pacers et les Nets, Andrew Nembhard a allumé une mèche en dernier quart-temps. Puis, Myles Turner et Trendon Watford ont ensuite échangé quelques mots et des gestes, sans aller jusqu’à la bagarre puisque le banc de Brooklyn est intervenu.

Les trois joueurs avaient logiquement reçu des fautes techniques, Trendon Watford en récoltant même deux, synonyme alors d’expulsion.

Pour autant, la NBA a décidé de ne pas s’arrêter aux décisions prises par le corps arbitral sur le parquet. Elle a en effet sanctionné le trio avec des amendes. Trendon Watford et Myles Turner devront payer 35 000 dollars. Andrew Nembhard, lui, n’échappe pas aux amendes, mais l’addition est moindre, avec 20 000 dollars à lâcher.