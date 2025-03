Cette fois, Andrew Nembhard a fait dégoupiller Trendon Watford

Il y a trois jours, Rudy Gobert avait dégoupillé avec un geste vengeur sur Andrew Nembhard, coupable selon lui d’avoir envoyé son coude sur Mike Conley au moment d’attaquer le cercle. Le pivot des Wolves et l’arrière des Pacers avaient été expulsés dans la foulée, le premier pour une Flagrant II, le second pour une deuxième faute technique, récoltée lorsqu’il a envoyé le ballon sur son adversaire…

Et la nuit dernière, Andrew Nembhard s’est encore retrouvé au cœur d’une embrouille. Tout paraît partir d’une perte de balle du Canadien, qui s’estime visiblement poussé par Trendon Watford sur l’action.

D’Angelo Russell part en contre-attaque, et lorsque les caméras reviennent sur le panier des Nets, Andrew Nembhard et Trendon Watford semblent s’échanger les poussettes. Sauf qu’après le panier de Bennedict Mathurin, le joueur des Nets retourne s’en prendre à son adversaire, et ça dégénère alors que Myles Turner s’interpose.

Un jeune groupe qui doit gérer ses émotions

L’ailier de Brooklyn repousse tout le monde et c’est tout le banc des Nets qui se précipite pour éviter que ça ne dégénère. Bilan de l’opération : double technique pour Trendon Watford et Andrew Nembhard suite à leur altercation puis double technique Trendon Watford et Myles Turner. Et donc expulsion pour l’énervé des Nets.

« C’est le niveau d’intensité qu’il faut atteindre », expliquait D’Angelo Russell après la rencontre. « Ce n’est pas les playoffs, mais c’est un environnement de playoffs. Nous sommes un jeune groupe qui essaie d’y arriver, alors en tant que groupe, nous devons être capables de gérer nos émotions dans ces moments-là – ne pas les laisser prendre le meilleur sur nous-mêmes à n’importe quel moment dans les cinq dernières minutes du match ».