Giannis Antetokounmpo et les Bucks se font peur face aux Pacers

Battus sur une action mémorable de Tyrese Haliburton plus tôt dans la semaine, les Bucks ont réagi face aux Pacers. Derrière les 34 points, 10 rebonds et 7 passes de Giannis Antetokounmpo, bien secondé par Damian Lillard (25 points, 10 rebonds et 8 passes), Milwaukee a repoussé une formation de l’Indiana très, très accrocheuse (126-119).

Et ceci, après une bonne frayeur. Les locaux comptaient en effet 21 points d’avance à 11 minutes de la fin (105-84), mais ont réussi à se faire peur face à une formation menée par Aaron Nesmith (30 points), Pascal Siakam (26 points) et Tyrese Haliburton (24 points et 15 passes).

À ce moment du match, on voyait mal les hommes de Doc Rivers être inquiétés. Alors que les deux formations étaient restés très proches à l’issue de la première période (65-60), les locaux avaient mis un sérieux coup d’accélérateur à la fin du 3e quart-temps avec un 12-0 grâce à la force d’attraction du Grec, très bien aidé par un Kevin Porter Jr. en confiance (100-82).

Les Pacers s’accrochent jusqu’au bout

En contrôle, les locaux allaient connaître une sérieuse traversée du désert en attaque, avec cinq minutes sans marquer un panier dans le jeu malgré le retour sur le parquet de Giannis. Sans être beaucoup plus brillants, les visiteurs se contentaient de revenir à petits pas.

À trois minutes de la fin, quand le Grec – qui a subi un paquet de coups de sifflet défavorables dans le dernier quart-temps – a écopé de sa 6e faute, les Pacers comptaient encore 11 points de retard (117-106).

Aaron Nesmith a alors sanctionné à 3-points, puis Siakam a enchaîné avec un « floater » pour accentuer la menace. Le tir primé de Taurean Prince en réponse a eu toute son importance, car Aaron Nesmith allait de nouveau marquer de loin (120-114). La suite ? Une brique malheureuse d’Obi Toppin derrière l’arc, pas davantage de réussite pour Kyle Kuzma de la même distance, mais un rebond offensif clé de Porter Jr., puis un autre de Kuzma sur le raté de son coéquipier.

Les Bucks ont ainsi gagné du temps et auront la bonne idée de ne pas trembler sur la ligne des lancers pour répondre aux derniers efforts de Pascal Siakam et Andrew Nembhard.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Giannis Antetokounmpo stoppé… par les fautes. Les mains derrière la tête, il n’en revient pas. Il reste un peu moins de trois minutes à jouer et Giannis Antetokounmpo vient d’être sanctionné d’une nouvelle faute – la 3e en quelques possessions -sur une pénétration adverse. Sa 6e faute de la soirée, synonyme de retour prématuré sur le banc. Pour la deuxième fois cette saison, le Grec est « fouled out ». Avant cela, il s’était encore comporté comme une arme de destruction massive en faisant à peu près tout ce qu’il voulait dans la raquette adverse (34 points à 14/19 aux tirs et 6/6 aux lancers). À la fin du 3e quart-temps notamment, il a multiplié les bons choix, sanctionnant les prises à deux grâce à sa vision.

– Le « tiebreaker » pour les Bucks. Les deux équipes affichaient le même bilan en amont de cette rencontre. Cette victoire des Bucks (38v-28d) leur permet d’être seuls 4e à l’Est, avec un match d’avance sur leurs adversaires du soir (37v-29d) donc. Surtout, en s’imposant une 3e fois en 4 matchs face aux Pacers, les hommes de Doc Rivers disposent du fameux « tiebreaker » en cas d’égalité – tout à fait possible – au classement à la fin de la saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.