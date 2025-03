Les Cavaliers toujours sur leur nuage

La soirée a été parfaite pour les Cavaliers à Memphis. Même si Donovan Mitchell manquait à l’appel, les leaders de la ligue ont dominé les débats. Ainsi, Kenny Atkinson a pu ouvrir son banc dans les dernières minutes. Les Grizzlies en ont alors profité pour réduire l’écart, poussant le coach à transpirer un peu.

« J’ai commencé à être un peu nerveux. Si je veux pinailler, on ne peut pas voir ce dernier groupe être battu de 11 points. Il faut mieux conclure le match », analyse l’entraîneur de Cleveland.

Ce serait vraiment pour pousser le sens du détail à son extrême car pendant plus de 40 minutes, les Cavaliers ont fait le match attendu, sans jamais être inquiétés.

Les titulaires ont fait le boulot, les remplaçants ont été excellents, le collectif a bien tourné et on n’a pas remarqué que Donovan Mitchell n’était pas là. Le tout face à une équipe du Top 4 de l’Ouest tout de même.

Mieux qu’à l’époque de LeBron James ?

« Cela montre à quel point cette équipe est bonne, qu’il y ait un absent ou non », confirme Evan Mobley. « Quand un joueur n’est pas là, on élève notre niveau. On essaie d’avoir le même niveau de concentration à chaque rencontre. On veut continuer ainsi et jouer notre meilleur basket soir après soir. »

Ainsi, les Cavaliers viennent de signer une 16e victoire de suite. C’est leur nouveau record de franchise. Et avec désormais 56 succès pour 10 défaites, ils peuvent encore viser une saison historique à 70 victoires. En tout cas, effacer le record de Cleveland, de 66 succès pour 16 défaites en 2008/09 avec LeBron James, est clairement faisable.

La saison avait commencé avec 15 succès d’affilée en octobre-novembre 2024 et mi-mars 2025, ils sont toujours sur un nuage. « Ils jouent avec plaisir », commente Kenny Atkinson. « On est évidemment plein de talents et on joue avec enthousiasme. Mais il faut aussi avoir de la force et de la concentration. Ce fut brillant. On sent quand les choses sont uniques et là, c’est spécial. »