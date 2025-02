Un Maverick pour un Maverick : Kyrie Irving remplace Anthony Davis au All-Star Game

Outre Giannis Antetokounmpo, finalement remplacé par Trae Young, on savait que Anthony Davis allait également rater le All-Star Game en fin de semaine, à cause de sa blessure aux adducteurs, qui va l’éloigner des terrains jusqu’au mois de mars.

Adam Silver a donc dû lui trouver un remplaçant pour le match de dimanche à San Francisco et c’est un autre Maverick qui a été choisi, en la personne de Kyrie Irving. Celui-ci, élu MVP de l’événement en 2014, obtient par conséquent sa neuvième étoile. Sa première depuis 2023.

Préféré à Norman Powell, Domantas Sabonis ou encore Devin Booker, Kyrie Irving tourne à 24.1 points, 4.8 passes, 4.6 rebonds et 1.3 interception de moyenne cette saison (à 48% au tir, 41% à 3-points et 90% aux lancers-francs).

Il fera équipe avec un certain LeBron James au sein de la « Team Shaq », mais également Kevin Durant, James Harden, Jayson Tatum et Jaylen Brown, avec lesquels il a déjà joué par le passé à Brooklyn et Boston. Stephen Curry et Damian Lillard complètent cet effectif cinq étoiles, qui se mesurera à trois autres équipes au Chase Center.

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.7 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.6 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 1.9 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.0 5.2 6.4 2.6 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.4 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 0.9 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.2 1.9 0.6 26.9 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 2024-25 DAL 42 36 47.5 40.7 90.1 1.2 3.5 4.6 4.8 2.0 1.3 2.3 0.4 24.1 Total 770 35 47.5 39.5 88.7 0.8 3.2 4.1 5.6 2.3 1.3 2.5 0.4 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.