All-Star Game 2025 | Trae Young remplace Giannis Antetokounmpo

Victime d’une contracture du mollet, Giannis Antetokounmpo ne pourra pas tenir sa place lors du All-Star Game 2025 de dimanche. Ce qui ouvrait la porte à un « déçu » et Adam Silver a décidé d’offrir cette place à Trae Young, qui était le joueur non-sélectionné avec le plus de votes parmi les coaches (le critère primordial pour le patron de la NBA) indique notre confrère Chris Haynes.

Touché par son absence au All-Star Game cette année, mais habitué, le meneur de jeu des Hawks avait alors déclaré que « les 24 meilleurs joueurs de la ligue sont censés y être : ce n’est pas le cas et il en manque un ». Lui qui n’arrivait jamais à enchaîner, ayant été All-Star en 2020, 2022 et 2024, puis « snobé » en 2021, 2023 et 2025, malgré de grosses statistiques.

Ainsi, sa présence dimanche prochain au Chase Center est une récompense assez logique. Trae Young réalise en effet une excellente saison, avec ses 23.5 points et 11.4 passes de moyenne cette saison. Il est le meilleur passeur de la ligue et, même si le bilan des Hawks est moyen (25-28), ils restent dans la course pour le « play-in ».

Trae Young rejoint donc la « Team Chuck », qui possède un fort parfum international, avec Nikola Jokic, Shai-Gilgeous Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun (également sorti sur blessure dimanche soir…) et Karl-Anthony Towns. On peut dire que, avec la présence de Trae Young, Donovan Mitchell se sentira moins seul pour représenter les États-Unis… et pour jouer sur le « backcourt » puisqu’il y a beaucoup d’intérieurs.

On attend désormais de savoir qui remplacera Anthony Davis, également forfait pour ce All-Star Game 2025.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.2 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 49 36 40.9 34.0 85.7 0.5 2.7 3.2 11.4 2.0 1.2 4.7 0.2 23.5 Total 456 34 43.4 35.3 87.1 0.6 2.9 3.5 9.7 1.7 1.0 4.2 0.2 25.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.