Trae Young absent du All-Star Game ? Rien de nouveau sous le soleil…

Comme les effectifs pour le All-Star Game sont désormais connus, vient désormais le temps des déçus, des joueurs qui ont été oubliés voire snobés. Parmi ces derniers, il y a un nom qui revient beaucoup : Trae Young. Depuis le début de sa carrière, le meneur de jeu a tout de même participé trois fois à ce match de gala (2020, 2022 et 2024).

Mais, il ne parvient jamais à enchaîner deux saisons de suite parmi les étoiles. Avec 22.7 points et 11.4 passes de moyenne, le meilleur passeur de la ligue ne sera donc pas de la fête en 2025. Est-il déçu ?

« C’est quoi la nouveauté ? », réagit-il face à cette nouvelle saison sans présence au All-Star Game. « Plein de pensées me traversent l’esprit. J’en parlerai plus tard dans ma vie, ou dans la saison. Après, c’est ainsi. Les 24 meilleurs joueurs de la ligue sont censés y être : ce n’est pas le cas et il en manque un. C’est tout ce que j’ai à dire. »

« J’ai été All-Star auparavant et je le serai pour le reste de ma vie, peu importe si je le suis aujourd’hui »

Comme ce n’est pas la première fois qu’il manque ce rendez-vous malgré de grosses statistiques, il n’y voit pas un moteur particulier pour se motiver. « Je suis habitué à ça, ça ne me nourrit pas. J’ai été All-Star auparavant et je le serai pour le reste de ma vie, peu importe si je le suis aujourd’hui. Félicitations à ces gars », glisse-t-il.

Quin Snyder, lui, ne cache pas son mécontentement concernant son meneur de jeu, qui avait fini quatrième des extérieurs à l’Est derrière Donovan Mitchell et Jalen Brunson (titulaires) puis LaMelo Ball.

« Je suis extrêmement déçu. Il y a tellement de joueurs qui le méritent. Je pense aux joueurs qui y sont et le méritent, mais cela ne m’empêche pas de ressentir cela pour Trae Young », déclare le coach des Hawks. « Je ne le coache pas depuis longtemps mais je trouve qu’il fait la meilleure saison de sa carrière. Statistiquement, ça se confirme, il est le meilleur passeur de la ligue et il y a les points et les passes dans le money time. Je ne veux manquer de respect à personne, mais, comme je suis son coach, je suis autorisé à exprimer ma déception face à sa non-sélection. C’est malheureux et je suis désolé pour lui. »

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.2 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 43 36 40.2 34.2 85.6 0.5 2.8 3.3 11.4 2.0 1.3 4.7 0.2 22.7 Total 450 34 43.3 35.3 87.1 0.6 2.9 3.5 9.7 1.7 1.0 4.2 0.2 25.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.