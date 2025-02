Devin Booker milite pour une augmentation du nombre de All-Stars

Au lendemain de l’annonce des remplaçants pour le All-Star Game 2025, les principaux oubliés ne manqueront pas de se faire entendre dans la presse et/ou sur les réseaux sociaux. À l’image de Devin Booker, laissé de côté en raison notamment des présences d’Anthony Edwards et James Harden à son poste.

Pourtant, le joueur des Suns tourne à 25.5 points, 6.7 passes, 4.0 rebonds et 1.2 interception de moyenne, au sein d’une équipe en positif. Mais cela n’a pas suffi…

« Je pense qu’il y a suffisamment de joueurs de talent qui le méritent » indique le (déjà) quadruple All-Star. « Kyrie Irving, Norman Powell… Ces gars-là réalisent des saisons incroyables et efficaces, ils gagnent des matchs. À l’Est, c’est pareil avec des joueurs comme Trae Young ou LaMelo Ball qui affichent des statistiques inédites. Donc plus il y a de talent, mieux c’est. »

Outre Devin Booker, mais aussi Kyrie Irving, Norman Powell, Trae Young et LaMelo Ball, des joueurs comme Tyrese Maxey, De’Aaron Fox, Domantas Sabonis ou Zach LaVine auraient très bien pu se rendre à San Francisco.

De 24 à 30 All-Stars ?

Le problème, c’est qu’il n’y a toujours que 12 places par conférence et que les fans, les joueurs, les journalistes et les entraîneurs sont libres de faire leurs choix comme ils l’entendent…

« De toute évidence, c’est [un événement] auquel je voulais participer, mais je ne vais pas non plus me plaindre d’avoir une semaine auprès de ma famille » relativise toutefois Devin Booker, parfois trahi par son corps ces dernières années. « Après, c’est un débat qui reviendra chaque année, les : ‘Qui a été oublié, qui ne l’a pas été ?’. Il y a beaucoup de joueurs qui le méritent. »

« Nous jouons un jeu basé sur des récits » conclut Kevin Durant sur la non-sélection de son coéquipier. « Parfois, ce que vous faites sur le terrain n’a pas d’importance. Il faut être capable de vendre votre jeu, de vendre votre personnalité également, et Book n’est pas du tout ce genre de personne. »

Devin Booker souhaiterait ainsi que les effectifs du All-Star Game collent à ceux des équipes NBA, qui ont droit à 15 joueurs. Dans le camp d’en face, Steve Kerr n’est pas convaincu.

« J’aime bien ce chiffre de 12. Ça rend les choses uniques, spéciales » explique le coach des Warriors. « Mais bon, je n’ai jamais été oublié du All-Star Game. Ça ne me préoccupait pas du tout. Quand je jouais, je planifiais mes vacances du All-Star Break en octobre ». Et puis, même avec 30 All-Stars, il y aura des « oubliés » et des « déçus ».

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHX 76 28 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHX 78 35 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHX 54 35 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHX 64 35 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHX 70 36 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHX 67 34 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHX 68 35 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHX 53 35 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHX 68 36 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHX 41 37 44.4 34.1 89.3 1.0 3.0 4.0 6.7 2.3 1.2 2.6 0.3 25.5 Total 639 34 46.3 35.6 87.2 0.6 3.4 4.0 5.1 2.9 0.9 3.0 0.3 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.