Zach Edey doit trouver sa place dans l’attaque de Memphis

Déjà freiné dans la course pour le rookie de l’année par une blessure à la cheville, Zach Edey perd encore des points depuis le début de l’année 2025.

Lors de ses vingt premiers matches, il tournait à 11.3 points et 8 rebonds de moyenne. En janvier, il ne tourne qu’à 5.1 points et 5.7 par match et n’a toujours pas passé la barre des 10 points depuis le début du mois…

« Je fais ce qu’on me demande, je sers les joueurs à servir et je dis à Edey de continuer de se déplacer, de se rendre disponible et qu’il aura des ballons car je sais qu’il peut courir », explique Ja Morant.

Le rookie a perdu du temps de jeu, ce qui n’aide pas pour faire des statistiques, mais il est aussi moins servi par ses coéquipiers. Les Grizzlies veulent surtout l’utiliser quand il a un « mismatch » favorable. En clair, qu’il a un plus petit joueur dans le dos et peut prendre la position sous le cercle et marquer facilement.

Gagner en polyvalence

« Je trouve que ces ‘duck-ins’ (ces prises de position sous le cercle) sont meilleurs. Physiquement et face à la vitesse de la défense, il doit s’ajuster », juge Taylor Jenkins, qui pense aussi au pick-and-roll pour lui permettre d’obtenir un avantage de taille. « C’est ce que je préfère en attaque », glisse d’ailleurs Zach Edey. Sauf qu’on le sait, dans ce domaine, les Grizzlies sont très économes…

Le pivot doit donc s’adapter car il ne peut plus miser sur les mêmes qualités qui ont fait sa réussite en NCAA, à Purdue, où il dominait à l’ancienne, en ayant des possessions dos au cercle et poste bas.

« J’essaie de l’amener à continuer d’utiliser sa polyvalence, qu’il montre depuis deux semaines. Il progresse beaucoup », poursuit le coach de Memphis qui veut voir son joueur « aux rebonds, sous le cercle, sur pick-and-roll et à l’extérieur » car « il a tellement dans son jeu pour avoir de l’impact ».

Même si cela passe pour l’instant par des chiffres moins ronflants et par un travail de l’ombre en attaque. « Mon rôle a changé au fil de l’année et j’essaie de jouer ce rôle », confie d’ailleurs le joueur. « J’essaie de devenir un grand rebondeur, un joueur qui protège le cercle, qui donne des espaces et qui coupe plus qu’auparavant. Si ça aide l’équipe à gagner, alors c’est ce que je vais faire. »

Zach Edey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 29 21 58.3 39.3 63.0 3.2 4.1 7.3 0.9 2.7 0.6 1.5 1.0 9.3 Total 29 21 58.3 39.3 63.0 3.2 4.1 7.3 0.9 2.7 0.6 1.5 1.0 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.