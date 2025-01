Les Wolves croquent les Knicks au Madison Square Garden

Donte DiVincenzo était forfait pour son retour au Madison Square Garden et Karl-Anthony Towns, incertain, l’a finalement accompagné sur la liste des absents. Sans leur pivot titulaire, et comme ils s’appuyent énormément sur leur cinq majeur, les Knicks sont très diminués et ça se voit dès le premier quart-temps. Mike Conley et Jalen Brunson se répondent à 3-pts mais, même avec un Anthony Edwards et un Julius Randle transparents, les Wolves sont devant (21-28). Après avoir marqué au buzzer quelques instants auparavant, Cameron Payne reste sur sa lancée en deuxième quart-temps. Il inscrit alors 16 points en moins de cinq minutes !

Le Madison Square Garden devient brouillant mais Naz Reid se charge de le refroidir avec ses paniers primés. Il est accompagné par Anthony Edwards, qui se réveille.

Sans faire l’écart, Minnesota garde le cap à la pause (59-63). Même chose en troisième quart-temps, malgré les points d’OG Anunoby et une attaque des Wolves devenue brouillonne. Tout se décidera en dernier acte (78-81).

La défense des Wolves monte alors d’un cran et comme « KAT » n’est pas là, les Knicks sont privés d’une arme capitale pour trouver le chemin du cercle. Rudy Gobert est très présent, autour du cercle mais aussi jusqu’à la ligne à 3-pts si besoin, pour contrer et défendre, et les troupes de Chris Finch commencent à vraiment faire la différence.

Notamment parce que le premier quart-temps d’Anthony Edwards est désormais bien loin. L’arrière brille, enchaîne les paniers et comme ses coéquipiers sont impeccables à 3-pts dans ce dernier quart-temps, Minnesota s’impose logiquement (99-116) à « Big Apple ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Julius Randle passe à côté de son retour. L’intérieur des Wolves a raté son match, c’est aussi simple que ça. Était-il pris par l’émotion ? Son premier tir, à 3-pts, n’a pas touché le cercle et il termine avec seulement 8 points à 2/6 au shoot, 7 rebonds et 6 passes. Il a perdu 4 ballons et n’a jamais semblé agressif, impliqué dans cette rencontre, ne s’imposant pas physiquement et ratant des choses simples. Il a traversé ce match comme un fantôme.

– Le duo Naz Reid – Anthony Edwards a fait très mal. Même si l’arrière a été superbe avec 36 points, dont 11 dans le dernier quart-temps, à 8/13 à 3-pts, 13 rebonds et 7 passes, il serait injuste d’oublier l’apport de l’intérieur. Avec 23 points à 8/11 au shoot dont un parfait 6/6 à 3-pts et 8 rebonds en seulement 25 minutes, Reid a dominé les Knicks sans difficulté. Avec 59 points, ce duo a inscrit la moitié des points de son équipe.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.