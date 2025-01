Donte DiVincenzo et Julius Randle de retour au Madison Square Garden

Le 19 décembre 2024, Karl-Anthony Towns signait un retour parfait, sur le fond comme sur la forme, à Minneapolis, sous les couleurs des Knicks. Un mois plus tard, c’est à Donte DiVincenzo et Julius Randle de revenir dans leur ancienne salle et d’affronter leur ancienne équipe, puisque les Wolves se déplacent à New York ce vendredi soir.

Néanmoins, le premier cité privé de ces retrouvailles puisqu’il est blessé à l’orteil. Il va ainsi, et le timing est cruel, manquer son premier match de la saison…

Si l’intérieur des Knicks avait été salué par son ancien public le mois dernier, quel accueil, de la part du Madison Square Garden, peuvent espérer Julius Randle et Donte DiVincenzo ? « Je ne sais pas comment le public va réagir », répond Jalen Brunson.

Josh Hart est plus catégorique. « Je ne vois pas autre chose qu’une ovation et des applaudissements », annonce le joueur de New York. « Randle a été ici pendant cinq ans et a aidé la franchise à se relancer. Donte est certes resté un an mais il a tout donné pour cette équipe et pour la ville. Je ne vois pas d’autre option. »